Von „Pussy Island“ zum Traualtar: Haben sich Channing Tatum und Zoë Kravitz verlobt?

Nach etwa zwei Jahren Beziehung wollen die beiden Hollywood-Stars jetzt den nächsten Schritt wagen.

In Hollywood könnten bald die Hochzeitsglocken läuten. Berichten zufolge haben sich Channing Tatum und Zoë Kravitznach zwei Jahren als Paar verlobt. Kennengelernt hatten sie sich am Filmset von „Pussy Island“. Bei dem Film war Kravitz war Regisseurin und besetzte eine Rolle mit Tatum.

Der „Magic Mike“-Star und die „The Batman“-Darstellerin machten ihre Beziehung im August 2021 öffentlich, halten diese jedoch seither relativ privat. Laut Aussage von „TODAY“ sollen sie sich jetzt bald das Ja-Wort geben wollen.

Romantik auf „Pussy Island“

Im November 2022 gab Kravitz einige Details über ihre gemeinsame Zeit auf dem „Pussy Island“-Set bekannt und erzählte, wie der Schauspieler sie unterstützt hatte: „Ob es darum ging, mir Tee zu machen oder mir einen Drink einzuschenken oder jemanden in Form zu peitschen oder was auch immer – er war wirklich mein Beschützer und das war wirklich wunderbar und süß. Ich denke, wenn man so etwas zusammen machen kann, ist das ein guter Test. Und wir sind sogar noch stärker daraus hervorgegangen“.

Sie fuhr fort und nannte Channing Tatum einen wunderbaren Mensch und sprach über ihre gemeinsame Zeit: „Er bringt mich zum Lachen und wir lieben beide die Kunst und das Reden über Kunst und die Erkundung, warum wir tun, was wir tun. Wir lieben es, einen Film zu sehen und ihn zu analysieren und darüber zu sprechen und uns gegenseitig herauszufordern“.

„Ich habe keine Ruhe“

Auch Tatum erzählte im Januar eine witzige Anekdote, als er gegenüber „Vanity Fair“ zugab, Fan-Accounts von Zoë Kravitz auf Instagram zu folgen: „Ich habe keine Ruhe. Ich habe nur geschaut, was sie so macht. Außerdem wusste ich nicht, dass es jemand wissen würde“.

Wenn das Schauspieler-Paar sich tatsächlich entscheidet zu heiraten, ist es für beide die zweite Ehe. Kravitz war zuvor von 2019 bis 2021 mit dem Schauspieler Karl Glusman verheiratet. Tatum wiederum war von 2009 bis 2019 mit Jenna Dewan verheiratet und hat mit ihr eine Tochter.