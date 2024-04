Taylor Swift auf Rekordkurs: Über 200 Millionen Streams, bald meistgehörter Artist?

Momentan belegt sie noch den zweiten Platz der meistgehörten Artists bei Spotify. Ob sie diesen Rekord auch noch packt?

Seit der Veröffentlichung ihres elften Studioalbums THE TORTURED POETS DEPARTMENT knackt Taylor Swift ein Rekord nach dem anderen. Mit 14,4 Millionen Streams nach nur 24 Stunden ist sie der meistgestreamte Artist am Veröffentlichungstag insgesamt.

Ihre Musik wurde auf Spotify mehr als 200 Millionen Mal gestreamt, was laut „GfK Entertainment“ den bisher erfolgreichsten Streaming-Start aller Zeiten markiert. Die am Freitag (26. April) erscheinenden Album-Charts dürften bereits ihr gehören. THE TORTURED POETS DEPARTMENT könnte ihre dritte Nummer-eins-Platte werden.

Nur hier landet sie auf dem zweiten Platz

Trotz des großen Erfolges ihres neuen Werkes gibt es ein Ranking, in dem sich die Sängerin mit dem zweiten Platz zufriedengeben muss. So holt sie sich als meistgehörter Artist insgesamt nur die Silbermedaille. Derzeit zählt sie knapp 106 Millionen monatliche Hörer:innen. Platz eins belegt The Weeknd mit 113 Millionen monatlichen Hörer:innen – und das, obwohl seine letzte Song-Veröffentlichung mit „Popular“ im Januar bereits drei Monate zurückliegt.

Swift übertrifft Beyoncé

Mit dieser Zweitplatzierung kann sich die 34-Jährige angesichts der sonstigen Rekorde trotzdem glücklich schätzen. Während sie The Weeknd noch knacken muss, hat sie Beyoncé mit ihrem neuen Album COWBOY CARTER längst überholt und wird zum bisher meistverkauften Album des Jahres. Insgesamt verkaufte sie binnen der ersten 24 Stunden 1,4 Exemplare ihres Werkes. Die für die Platte registrierte Anzahl von 1,4 Millionen Verkäufen inkludiert sowohl die am 19. April getätigten Einzelhandel-Käufe von THE TORTURED POETS DEPARTMENT als auch die Vorbestellungsmenge bei Internet-Händler:innen. Damit übertrifft sie knapp den Verkaufsstart ihres vorherigen Albums 1989 (TAYLOR’S VERSION) im vergangenen Jahr mit 1,359 Millionen verkauften Exemplaren.