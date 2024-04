Nach Song von Taylor Swift: Kim Kardashian verliert 100.000 Follower

In ihrem neuen Track „thanK you aIMee“ rechnet Swift mit Kardashian ab – und das hat Folgen.

Auf Taylor Swifts neuem Doppel-Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT hat die Musikerin einige Promi-Anspielungen versteckt – darunter auch einen Seitenhieb in Richtung Kim Kardashian.

Auf die Influencerin und Unternehmerin war Swift ab 2016 nicht mehr gut zu sprechen, nachdem ihr Ex-Mann, Ye (Kanye West), seinen Song „Famous“ mit Lyrics über die Sängerin herausbrachte. Kardashian zeichnete damals ein Telefonat zwischen den beiden Musiker:innen auf, in welchem Ye sich die Erlaubnis von Swift für den Track holen wollte und veröffentlichte eben dieses Gespräch.

Der tatsächlichen Songzeile „I feel like me and Taylor might still have sex/ Why? I made that bitch famous“ hätte die Künstlerin jedoch nie zugestimmt, so Swifts Aussage.

In ihrem neuen Track „thanK you aIMee“ – man beachte die Großschreibung einiger Buchstaben – scheint Swift ihre Gefühle gegenüber der Medienpersönlichkeit auch nochmal aufarbeiten zu wollen. Die 34-Jährige singt über ein gemeines Schulmädchen, das andere mobbt, und bezeichnet dieses als „bronzene, braungebrannte Statue“.

Was nach dem Release des Tracks passierte: Kardashian hat auf Instagram mehr als 100.000 Follower verloren.

Swifties stellen sich auf die Seite der Musikerin

Die Swifties stürmten nach Song-Release die Kommentarspalten der 43-Jährigen, allein schon mit der Nennung des Songtitels, und bekundeten dazu noch ihre Meinung zu Kim Kardashian. „Endlich hat sich jemand gegen Aimee gestellt“, schreibt ein:e User:in. Ein:e andere:r meint, die Influencerin hätte sich schon 2016 entschuldigen sollen – wie es ihre Mutter Kris Jenner ihr damals kurz nach der Auseinandersetzung mit Swift in einer Folge von „Keeping Up With The Kardashians“ geraten hätte.

Einige von Kim Kardashians Fans behaupten, dass Swifts Song den Ruhm von Kardashian nur noch weiter erhöht habe. Andere forderten sie auf, die Situation für sich zu nutzen und zum Thema in der Hulu-Show der Familie zu machen.

Kardashian bleiben trotzdem noch 363 Millionen Follower

Kardashian hat sich bisher nicht zu dem Song geäußert und die zahlreichen Kommentare ignoriert. Auch ohne die verlorenen 100.000 Follower bleiben ihr noch rund 363 Millionen Follower auf Instagram.