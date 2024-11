The Cure: SONGS OF A LOST WORLD auf Platz 1 in USA und UK

Jetzt startet die neue Cure-Platte richtig durch.

The Cures neues Studioalbum SONGS OF A LOST WORLD kommt sehr gut an. Und zwar erstmals an der Spitze gleich mehrerer Charts-Listen. In den USA und in UK landete es diese Woche auf dem ersten Platz. Damit ist es das bestverkaufte Album der Band seit 1992.

Ein Cure-Boom geht um die Welt

Die höchste Platzierung in den „Billboard 200“ (Platz vier) seit 1992, außerdem Platz eins der Top Rock & Alternative Alben, der Vinyl-Verkäufe und – als wäre das nicht schon Grund genug zum Feiern – ganz nach oben geklettert in den UK-Charts. SONGS OF A LOST WORLD ist eine Erfolgsplatte.

In den USA erreichte die neue Scheibe laut „Luminate“ in der Woche bis zum 7. November in den USA 57.000 äquivalente Albumeinheiten. Davon entfallen 53.000 auf Albumverkäufe. Das war somit die beste Verkaufswoche von The Cure seit 2004, als ihr selbstbetiteltes Album auf den Markt kam.

Die britische „Official Charts Company (OCC)“ berichtete, dass die Band in Großbritannien in der Veröffentlichungswoche 50.000 Einheiten verkaufte und damit den Rest der Top-5 hinter sich ließ. Das 14. Studioalbum der Band war dort seit ihrem einzigen Charts-Stürmer WISH (1992) bisher ihre erste LP, die in Großbritannien auf der Eins landen konnte.

Robert Smith: „Ermutigend und wirklich herzerwärmend“

Gegenüber der „OCC“ sagte Frontmann Robert Smith: „Es ist enorm ermutigend und wirklich herzerwärmend, eine so wunderbare Reaktion auf die Veröffentlichung des neuen Cure-Albums zu erleben. An alle, die es gekauft, angehört, geliebt und über die Jahre an uns geglaubt haben – Danke!“

Im Herbst 2025 will sich die Band sich mit dem neuen Album noch einmal auf Welttournee begeben. Zwei weitere Alben der Band kündigte Frontmann Smith kürzlich schon an. In vier Jahren will die Band ihr 50-jähriges Bestehen seit der ersten Veröffentlichung feiern. Ein Jahr später wird Robert Smith 70 Jahre alt. Danach soll Schluss sein mit The Cure.