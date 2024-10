Oasis wollen nicht mit dem Touren aufhören – jetzt ist Australien dran

„Ihr rennt besser – ihr geht besser in Deckung. Wir kommen“, so das typisch selbstkritische Statement der Gallaghers.

Die Britpopper erweitern ihre 2025er Comeback-Tournee um zwei Australien-Konzerttermine. Am 31. Oktober werden Oasis im Marvel Stadium von Melbourne auftreten und am 7. November im Accor Stadium in Sydney live spielen.

„Ihr seid herzlich willkommen“

Die News vermelden Liam und Noel Gallagher in klassisch nonchalanter Art in den Sozialen Medien mit den Worten: „Leute aus dem Land Down Under. Ihr rennt besser – ihr geht besser in Deckung … Wir werden kommen. Ihr seid herzlich willkommen.“ Dazu präsentieren sie erneut das Pressefoto in Farbe von sich mit ernsten Gesichtern, wobei sie jeweils nur zur Hälfte zu sehen sind.

Es wird das erste Mal seit 19 Jahren sein, dass die Brüder mit ihrer Band Gigs in Australien spielen. Entsprechend hibbelig wird der Vorverkauf erwartet, der am 15. Oktober für beide Dates anlaufen soll. Wobei auch schon am Mittwoch, den 9. Oktober, ein Pre-Sale angemeldet wurde.

Bei der um zwei Shows ausgedehnten Tournee-Ausbau wird es aber wahrscheinlich nicht bleiben. Bereits zur Ankündigung der ersten 2025er Sommer-Auftritte in UK und Irland ließen Oasis verlauten, dass sie umfangreichere Konzertpläne hätten. „NME“ wies schon zusätzlich auf Gigs in Südkorea, Japan, Brasilien, Chile und Argentinien hin, zu denen noch konkrete Dates und Venues ausstehen. Wann und ob auch Deutschland mit Gigs der Geschwister bedacht wird, ist aktuell noch unklar.