Travis Kelce über Taylor Swifts Essensvorlieben: „Sie macht mich offener für Neues“

Der Football-Star verriet in einem Interview, wie ihn die „Fortnight“-Sängerin zu neuen kulinarischen Experimenten animiert.

Wie heißt es so schön? Liebe geht durch den Magen! In der neuen Ausgabe ihres „New Heights“-Podcasts tauschten sich Travis Kelce und sein Bruder Jason über Essen aus. Travis ließ dabei durchblicken, welche Gerichte er überhaupt nicht leiden könne (Spoiler: es ist Reis enthalten) und dass vor allem seine Freundin Taylor Swift ihn zum Ausprobieren neuer exotischer Küchen ermutige.

Kreolisch „nein“, Indisch „ja“

Für Travis Kelce war klar: Jambalaya, ein kreolisches Langkornreisgericht, kommt nicht auf seinen Tisch. Als Jason ihn ermahnte, dass er etwas verpasse, antwortete der Tight End der Kansas City Chiefs lachend: „Das höre ich ständig, und jedes Mal, wenn ich es probiere, denke ich nur: ‚Ahh. Ich fühle es immer noch nicht.‘ […] Es ist nur suppiger Reis… es ist irgendwie kotig.“ Mit dem letzten Satz bezog er sich übrigens nicht auf die Konsistenz, sondern eher auf die Farbe der Speise.

Als Jason wissen wollte, was Travis von Curry hält, gestand der 35-Jährige, dass seine Partnerin Swift ihm die indische Küche schmackhaft gemacht habe. Diese Mitteilung freute den ehemaligen NFL-Center. Ihr Einfluss auf Travis’ Essenswahl sei in der Romanze „eines der größten Dinge, über die ich mich gefreut habe“.

Trotzdem würde es für den kleineren Bruder immer noch Grenzen bei der Auswahl seiner Mahlzeiten geben. Nämlich bei „Essen, das aussieht, als käme es gerade aus einem Arschloch.“

Ärger wegen gefälschtem Trennungsdokument

Die Beziehung von Kelce und Swift war in letzter Zeit nicht nur wegen kulinarischer Genussreisen ein mediales Thema. So sorgte im September 2024 ein angeblicher Trennungsvertrag der beiden für große Aufregung im Internet. In den sozialen Medien kursierte ein Dokument, das behauptete, die Sängerin und der Footballer hätten ihre Beziehung als PR-Taktik inszeniert und planten, sich bis Ende September offiziell zu trennen. Das PR-Management Kelces dementierte die Behauptungen und drohte darüber hinaus mit rechtlichen Konsequenzen.