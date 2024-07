Taylor Swift: Fans starten Spendenaktion nach Messerangriff

Bei einem Taylor-Swift-Tanzkurs kam es zu einer Attacke, bei dem drei Kinder getötet wurden. Nun soll Hinterbliebenen geholfen werden.

Während eines Taylor-Swift-Events in Southport, Großbritannien, am 29. Juli hat ein mutmaßlich 17-Jähriger zahlreiche Menschen attackiert. Drei Mädchen starben aufgrund des Messerangriffs, acht weitere wurden verletzt, davon befinden sich fünf in kritischem Zustand. Für die betroffenen Familien sammeln Swifties jetzt Geld.

Der Täter drang während einer Tanz- und Yoga-Veranstaltung mit dem Thema „Taylor Swift“ für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren in eine Tanzschule ein und stach auf die Anwesenden ein. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Das Motiv des Angreifers ist noch unklar. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es sich nicht um einen Terrorakt handelte. Die Tat in der nordwestenglischen Stadt zwischen Liverpool und Blackpool sorgt landesweit für Entsetzen.

Erst Mitte Juni war Taylor Swift im Rahmen ihrer Welttournee durch Großbritannien und Europa mit ihrer „The Eras“-Tour im circa 30 Kilometer entfernten Liverpool aufgetreten.

Die Sängerin hat nach der Tat eine handschriftliche Erklärung in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. „Der Horror des gestrigen Angriffs in Southport überflutet mich ununterbrochen und ich stehe völlig unter Schock“, schrieb sie.

„Der Verlust von Leben und Unschuld und das grauenhafte Trauma, das allen, die dort waren, den Familien und den Ersthelfern zugefügt wurde. Ich weiß gar nicht, wie ich den Familien mein Mitgefühl ausdrücken soll. Es waren nur kleine Kinder in einem Tanzkurs.“

Auch das britische Königshaus reagierte. Neben König Charles und seiner Frau Camilla drückten auch Prinz William und Prinzessin Catherine ihr Mitgefühl aus: „Als Eltern können wir uns kaum vorstellen, was die Familien und Freunde der Betroffenen durchmachen müssen.“

Natürlich haben auch die Fans der Musikerin auf sämtlichen sozialen Plattformen reagiert. Neben Schock und Trauer steht das Mitgefühl mit den betroffenen Familien im Vordergrund.

Ein Swiftie kommt selten allein

Zwei Fans haben daraufhin gehandelt – sie starteten eine Spendenaktion, um Gelder für die Familien zu sammeln. Und die Swifties halten zusammen. Bislang wurden schon über 280.000 Pfund (ca. 332.000 Euro) gesammelt.

„Wir arbeiten mit dem Alder Hey Children’s Hospital zusammen, um Geld für die von der Tragödie in Southport betroffenen Familien zu sammeln und Beerdigungsfonds für die beiden jungen Swifties bereitzustellen, die tragisch ums Leben gekommen sind. Jede Spende über diesen Link geht direkt an die unten verifizierte Wohltätigkeitsorganisation, die wiederum einen Unterschied für die in einer Zeit großer Traurigkeit betroffenen Menschen machen wird“, heißt es in der Beschreibung auf der „JustGiving“-Seite.