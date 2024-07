Sohn von Nicolas Cage nach Angriff auf Mutter verhaftet

Weston Coppola Cage muss sich für die Verletzungen verantworten, die er seiner Mutter beibrachte.

Weston Coppola Cage, der Sohn des Schauspielers Nicolas Cage, wurde in Los Angeles verhaftet. Der Grund: Er soll seine Mutter Christina Fulton angegriffen haben.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall bereits im April dieses Jahres, als Cage angeblich in einem psychischen Ausnahmezustand war und während eines Gesprächs mit seiner Mutter gewalttätig wurde.

Die Polizei von Los Angeles nahm Weston wegen Angriffs mit einer tödlichen Waffe fest, nachdem er Christina Fulton körperlich attackiert hatte.

Es dauerte nicht lange, bis Fotos von Fulton mit sichtbaren Verletzungen, darunter Blutergüssen und einem blauen Auge, in den Medien auftauchten.

Weston wurde später gegen eine Kaution in Höhe von 150.000 US-Dollar vorläufig freigelassen. Angeblich durch die Unterstützung seines Vaters Nicolas Cage.

Zwischen Rampenlicht und Schattenseiten

Musiker und Schauspieler Weston Coppola Cage hat bereits in der Vergangenheit durch gewalttätige Auseinandersetzungen und Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen für Aufsehen gesorgt. 2011 geriet er in die Schlagzeilen, als seine damalige Ehefrau Nikki Williams ihn beschuldigte, sie geschlagen zu haben.

Im selben Jahr verwickelte er sich in eine heftige Auseinandersetzung mit einem Fitnesstrainer, was schließlich zu seiner Einweisung in eine Klinik und anschließender psychiatrischer Betreuung führte.

Christina Fulton, Westons Mutter und ehemalige Partnerin von Nicolas Cage, hat öffentlich Nicolas Cage für die Herausforderungen verantwortlich gemacht, mit denen ihr Sohn zu kämpfen hat. Sie betonte, dass die Abwesenheit seines Vaters aufgrund dessen Schauspielkarriere einen starken Einfluss auf ihren Sohn hatte und seine psychische Gesundheit beeinträchtigte.

Die Beziehung zwischen Fulton und Cage begann 1988 und führte zur Geburt von Weston zwei Jahre später. Ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes trennte sich das Paar.