James Hetfield: Werden Metallica je „The Unforgiven IV“ schreiben?

James Hetfield blickt optimistisch auf eine Fortsetzung der eigentlich abgeschlossenen Song-Reihe.

Seit 1991 haben Metallica drei Songs mit dem Titel „The Unforgiven“ veröffentlicht. Ob die Band die Reihe fortsetzen wird, verriet Frontmann James Hetfield.

James Hetfield: „Ich bin noch nicht tot, also ist die Reihe nicht beendet“

In einer Fan-Fragerunde in Folge 46 des Band-eigenen Podcasts „The Metallica Report“ kam Neugierde bezüglich eines möglichen „The Unforgiven IV“ auf. Sänger und Gitarrist James Hetfield lachte bei der Frage, ob die Gruppe je einen vierten Song mit diesem Namen schreiben würden. „Ich bin nicht tot! Ich bin noch nicht tot, also ist die Reihe nicht beendet“, sagte er dann. Darauf folgte ein weitergreifender Zukunftsausblick: „Ich weiß nicht, ob es je ein ‚The Unforgiven XII‘ geben wird. Keine Ahnung. Wenn ich sage, ich wüsste es, wird es anders werden.“

Wie alles begann:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Unforgiven“-Reihe erzählt abgeschlossene Geschichte

Außerdem blickte der Metallica-Frontmann zurück. „‚The Unforgiven III‘ befasst sich natürlich damit, sich selbst zu vergeben. Das konnte ich nicht, vor allem nicht im ersten“, erinnerte sich James Hetfield. „‚The Unforgiven II‘ war ein bisschen das Bindeglied. Bei ‚The Unforgiven III‘ ging es darum: ‚Wie kann ich ich dir vergeben, wenn ich mir selbst nicht vergeben kann?‘ Das ist so ziemlich die Zusammenfassung und der Abschluss, aber es könnte mehr geben. Wer weiß.“

Das ursprüngliche „The Unforgiven“ erschien als zweite Single von Metallicas Band-betiteltem Album (auch als „Schwarzes Album“ bekannt). „The Unforgiven II“ findet sich auf RELOAD (1997), während „The Unforgiven III“ seinen Platz auf DEATH MAGNETIC (2008) hat. Wer weiß, ob James Hetfield Recht behält und die Reihe trotz eigentlichem inhaltlichen Abschluss fortgesetzt wird …