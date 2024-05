Taylor Swift bald in „Deadpool“ zu sehen? Ryan Reynolds reagiert

Anscheinend soll Swift die Superheldin Dazzler verkörpern.

Am 24. Juli 2024 kommt der dritte Teil der „Deadpool“-Reihe, „Deadpool & Wolverine“, in die deutschen Kinos. Ryan Reynolds wird darin wie gewohnt Hauptcharakter Deadpool spielen, Hugh Jackman ist als Wolverine zu sehen. Doch wird neben den gewohnten Darsteller:innen ein weiterer Star auf der Kinoleinwand zu sehen sein? Reynolds wurde nun in einem Interview mit den Gerüchten konfrontiert, dass Taylor Swift einen Gastauftritt im kommenden Streifen haben soll.

Taylor Swift als Superheldin?

Wird die 34-Jährige schon bald den Charakter der Dazzler, einer Agentin, verkörpern? In einem Interview mit „Fandango“ wurde Ryan Reynolds auf das Gerücht angesprochen, worauf er nur entgegnete: „Es gibt so viele Spekulationen über so viele Leute, die in dem Film auftauchen könnten. Ich habe gehört, dass jemand davon überzeugt war, dass Elvis in dem Film vorkommt. Alles kann passieren, und das ist es, was ich an diesem Universum so liebe. Überraschungen sind die Essenz von Deadpool.“

Es scheint also, als müssten sich die Swifties bis zum Kinostart Ende Juli mit einer Auflösung gedulden.

Deshalb sind die Gerüchte im Umlauf

Bereits seit 2022 kursieren Gespräche über Taylor Swift als Marvel-Charakter im neuen „Deadpool“-Film im Netz. Warum das so ist? In einer Szene des X-Men-Streifens „Apocalypse“ stöbert Jean Grey, gespielt von Sophie Turner, in einem Plattenladen. Cyclops (Tye Sheridan) hält eine Platte hoch, der Schriftzug zeigt, dass es sich um eine Dazzler-LP handelt. Turner sorgte dann für Aufsehen bei Swift-Fans, als sie einen Screenshot davon auf X teilte. Sie kommentierte das Bild mit den Worten: „Erinnert ihr euch an den Tag, als Cyclops und ich im Einkaufszentrum waren und das Album unserer Lieblingssängerin fanden (natürlich vor 1989)?“ Damit spielte die 28-Jährige auf Swifts Erfolgsalbum 1989 an und brachte sowohl Marvel- als auch Swift-Fans in Aufruhr. Der Tweet wurde mittlerweile gelöscht.

Taylor Swift hängt mit Filmcrew ab

Ob die Sängerin im kommenden Film zu sehen sein wird oder nicht, bleibt unbeantwortet. Im Trailer taucht die 34-Jährige zumindest nicht auf. Allerdings scheint sich Swift mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman gut zu verstehen. In New York wurde sie gemeinsam mit den Darstellern bei einem Footballspiel gesehen. Auch Regisseur Shawn Levy war mit der Gruppe im Publikum.

In einem Interview mit „TheWrap“ wurde Levy danach auf den möglichen Gastauftritt Taylor Swifts als Dazzler angesprochen. Doch auch dieser scheint nicht zu knacken zu sein: „Kein Kommentar“, ließ der Regisseur verlauten. „Ich bin kein Dummkopf. Ihr müsst abwarten und sehen.“