Taylor Swift ist auch die Königin der Vinyl-Verkäufe

Wenige Tage vor dem Record Store Day 2025 (12. April) veröffentlichte die Official Charts Company Statistiken zu den meistverkauften Vinyl-Platten der letzten zehn Jahre und hebt damit Taylor Swift auf einen weiteren Thron.

Die Zahlen lesen sich erst einmal gut: Allein im vergangenen Jahr wurden 6,7 Millionen Vinyl-Alben verkauft. Das ist fünf Mal mehr als noch 1994. Damals hatte die CD allerdings einen Marktanteil von beinahe 70 Prozent. Nur etwas mehr als ein Prozent aller Musik wurde in Schallplattenform gekauft. Zudem sanken die Verkaufszahlen zuletzt im Vergleich zu den Vorjahren.

Wie die Official Charts Company herausstellte, stammen drei der fünf meistverkauften Vinyl-LPs, die keine Reissues sind, von Taylor Swift. Ihr Album MIDNIGHTS (2022) führt die Top-Liste mit 129.000 Verkäufen an. Direkt darauf folgt auch schon THE TORTURED POET’S DEPARTMENT (2024) auf Platz zwei und auf Rang vier 1989 (TAYLOR’S VERSION).

Vinyl-Charts: Neben Taylor Swift auch David Bowie dabei

In der Top 10 befinden sich nicht nur Alben von Ed Sheeran und Billie Eilish (sowie etwas überraschender: Tame Impala), sondern auch gleich zwei Platten von David Bowie.

MIDNIGHTS – Taylor Swift THE TORTURED POETS DEPARTMENT – Taylor Swift HARRY’S HOUSE – Harry Styles 1989 (TAYLOR’S VERSION) – Taylor Swift LEGACY – David Bowie FINE LINE – Harry Styles DIVIDE – Ed Sheeran BLACKSTAR – David Bowie WHEN WE FALL ASLEEP WHERE DO WE GO – Billie Eilish CURRENTS – Tame Impala

Ob die gekauften Schallplatten dann aber auch mehr sind als nur hübsche Inneneinrichtungsgegenstände, wurde indes nicht ermittelt. Gleichwohl hielt zuletzt „Music Week“ fest, dass der Vinyl-Boom überwiegend auf dem Neuverkauf von Evergreen-Katalogen basiert. Wieder aufgelegte LPs aus der Vergangenheit spielen in dieser Auflistung aber keine Rolle.

Der Record Store Day, der auch in Deutschland die Möglichkeit bietet, in Plattenlädxen exklusive und limitierte Platten zu kaufen, findet in diesem Jahr bereits zum 18. Mal statt.