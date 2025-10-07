Taylor Swift distanziert sich von THE TORTURED POETS DEPARTMENT

THE LIFE OF A SHOWGIRL: Singt Taylor Swift über Sex mit Travis Kelce?

Taylor Swift erklärt, warum sie sich emotional von THE TORTURED POETS DEPARTMENT gelöst hat.

Taylor Swift veröffentlichte am Freitag, den 3. Oktober, ihr zwölftes Studioalbum THE LIFE OF A SHOWGIRL. Von ihrer vorherigen Platte THE TORTURED POETS DEPARTMENT fühlt sich die Songwriterin jedoch schon länger nicht mehr verbunden. In einem neuen Interview hat sie darüber gesprochen, warum das so ist.

Taylor Swift feiert: „Ich bin nicht mehr unglücklich“

Im Gespräch mit Scott Mills auf „BBC Radio 2“ sprach Swift über ihre neue LP, den Entstehungsprozess ihrer vorherigen Alben und die „The Eras“-Tour. Dabei gewährte sie Einblicke in ihre aktuelle Gefühlslage und reflektierte ihr vorheriges Werk THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Noch nie zuvor, so Swift, habe eine Platte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihr Leben und ihre Emotionen so gut widergespiegelt wie THE LIFE OF A SHOWGIRL. Was konkret wohl heißt: Glücksgefühle über die Verlobung mit Footballspieler Travis Kelce, Entspannung während der Tour-Pause und neugefundene Hobbys wie Brotbacken.

„Ich bin nicht mehr unglücklich“, sagte sie im Interview und bezog sich dabei auf ihre letzte Platte THE TORTURED POETS DEPARTMENT, die von Elend, Liebeskummer und Wut geprägt gewesen sein sollen.

Lebensphase und Werk passen bei Release oft nicht mehr zusammen

Als THE TORTURED POETS DEPARTMENT erschien, befand sich die inzwischen 35-Jährige eigenen Angaben zufolge bereits in einer völlig anderen, glücklicheren Lebensphase als während des Songwritings. Der Grund für diese Diskrepanz würde, so Swift im Interview mit „BBC Radio 2“, im zeitlichen Abstand zwischen Entstehung und Veröffentlichung zu finden sein. Album-Releases seien ein aufwendiger, organisatorisch komplexer Prozess, der dazu führen würde, dass sich Künstler:innen zum Veröffentlichungszeitpunkt oft nicht mehr mit ihrem Werk hundertprozentig identifizieren könnten, so Taylor Swift weiter.

Swift erklärte zudem im Gespräch, es habe sich „komisch“ angefühlt, über die Platte zu sprechen, weil sie sich in die damalige Version ihrer selbst nicht mehr hineinversetzen könne.

Das Interview in voller Länge gibt es hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

THE LIFE OF A SHOWGIRL entstand in Schweden

Swifts neuestes Werk THE LIFE OF A SHOWGIRL entstand im zweiten Jahr der „The Eras“-Tour während des europäischen Teils der Tournee, offenbarte sie zudem.

Wenn Swift nicht gerade dreieinhalb Stunden auf der Bühne stand und ihre musikalischen Epochen durchperformte, reiste sie nach Schweden. Dort arbeitete sie an tourfreien Tagen gemeinsam mit den Produzenten Max Martin und Schellback am neuen Album.