Taylor Swift gönnt allen: Trinkgeld fürs Grammy-Personal

Ein Fan-Video zeigt, wie die Sängerin sich nach der Veranstaltung bei Mitarbeitenden bedankt.

In der Flut der Negativmeldungen auch mal etwas Schönes: Fans feiern Taylor Swift für ihren Umgang mit Grammy-Mitarbeitenden.

Trinkgeld-Stopp auf dem Heimweg

Im Internet tauchte ein Video auf, das die Sängerin beim Verlassen der Preisverleihung zeigt. Umgeben von einer Gruppe Begleiter:innen macht Taylor Swift auf ihrem Weg nach draußen noch einmal Halt und wendet sich an Angestellte der Veranstaltung. „Vielen Dank für eure harte Arbeit“, sagt die 35-Jährige zu vier Mitarbeitenden, die nahe der Tür stehen. „Wir schätzen euch sehr.“ Folgend drückt sie den Angestellten Trinkgeld in die Hand – der Betrag ist nicht bekannt, im US-Service-System ist Trinkgeld jedoch essentiell. Im Video sieht man, wie sich alle vier bei dem Popstar bedanken, bevor dieser sich wieder seiner Gruppe anschließt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Großzügiger Popstar

Es ist nicht das erste Mal, dass Taylor Swifts Großzügigkeit viral geht. Im Dezember 2024 machte die Künstlerin mit Bonuszahlungen an die Mitarbeitenden ihrer „Eras“-Tour Schlagzeilen. Offenbar soll sie dem Personal 197 Millionen US-Dollar (rund 189 Millionen Euro) zusätzlich bezahlt haben. Sie selbst bestätigte einige Monate zuvor immerhin eine Summe von 55 Millionen US-Dollar (fast 53 Millionen Euro) an Boni; ein ehemaliger Mitarbeiter sprach von 100.000 US-Dollar (rund 96.000 Euro) pro Person.

Darüber hinaus spendete Taylor Swift während der Tournee an über 1.400 Tafeln, unterstützte jeweils Organisationen in den Städten, in denen sie auftrat. In den Kommentaren des neuen Videos verweisen Fans außerdem auf Aussagen von Stadion-Mitarbeitenden (die Sängerin ist mit Football-Profi Travis Kelce zusammen) und anderem Personal öffentlicher Orte – Swift ist für Trinkgeld bekannt.

Taylor Swift bei den Grammys

Bei den Grammy Awards am 2. Februar 2025 war Swifts aktuelles Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT (2024) für sechs Preise nominiert, gewann allerdings keinen. Insgesamt wurde sie in ihrer Karriere bei der Veranstaltung jedoch schon mit 14 Preisen bedacht, womit sie die siebtmeistausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der Awards ist.