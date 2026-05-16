Technische Panne beim ESC 2026: War Tschechien im Nachteil?

Bildstörungen beim tschechischen Beitrag – wird das als Nachteil für Daniel Žižka gewertet?

Beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien gab es während des Auftritts von Tschechien offenbar eine technische Panne. Daniel Žižka trat im Finale mit seinem Song „Crossroads“ an – doch ausgerechnet bei seiner Performance war das Bild für mehrere Sekunden gestört.

Wie auch Moderator Thorsten Schorn im Anschluss feststellt, fiel eine Kamera zumindest teilweise aus, wodurch die Show nicht so übertragen werden konnte, wie sie ursprünglich geplant war.

Besonders bitter: Beim ESC zählt längst nicht nur der Gesang. Kamerafahrten, Licht, Schnitt, Bühnenbild und die Dramaturgie eines Auftritts sind entscheidende Bestandteile der Inszenierung.

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Tschechien beim ESC im Nachteil: Wird der Auftritt wiederholt?

Gerade bei einem Beitrag wie „Crossroads“, der stark von Atmosphäre und präzise gesetzten Bildern lebt, kann eine Bildstörung die Wirkung beim Publikum an den Bildschirmen verändern. Wer den Auftritt zu Hause verfolgt, sieht eben nicht die Performance in der Halle, sondern die fertig produzierte TV-Version. Wenn dort sekundenlang etwas nicht stimmt, kann das im schlimmsten Fall Stimmen im Televoting kosten.

Nach Angaben aus dem ESC-Umfeld sehen die Regeln der European Broadcasting Union offenbar vor, dass ein Land bei einer relevanten technischen Störung entscheiden kann, ob der Act noch einmal auftreten soll. Demnach könnte Tschechien beziehungsweise die tschechische Delegation prüfen, ob Daniel Žižka eine zweite Chance bekommt.

Offiziell bestätigt war ein erneuter Auftritt zunächst nicht. Auch blieb zunächst offen, wie schwer die Panne tatsächlich bewertet wird und ob sie als ausreichend gravierend gilt.

Bei Live-Shows kann viel passieren

Der Fall zeigt, wie viel Glück bei einer ESC-Performance trotz monatelanger Planung dazugehört. Jede Kameraeinstellung ist vorab geprobt, jede Bewegung auf der Bühne auf den Schnitt abgestimmt, doch kann es immer zu Pannen kommen.

Für Tschechien ist das besonders ärgerlich, weil Daniel Žižka mit „Crossroads“ ohnehin nicht zum engsten Favoritenkreis zählte. Er war daher besonders auf einen möglichst makellosen Finalauftritt angewiesen. Für die EBU kommt der Vorfall zu einem ohnehin heiklen Zeitpunkt. Der ESC 2026 steht wegen der Israel-Debatte, Protesten in Wien und Boykotten mehrerer Länder bereits stark unter Beobachtung.