„Ted Lasso“ ist zum Fluch für Richmond geworden

Eine Serie an Einbrüchen orientiert sich anscheinend an den gezeigten Villen in Richmond aus der Serie „Ted Lasso“.

Eine Raubserie, inspiriert von einer Drama-Serie? Das klingt zwar nach einer erfundenen Geschichte oder dem Skript für einen Film, es ist für die Menschen in Richmond aber nun Wirklichkeit geworden. Die edle Gegend im Südwesten Londons ist eigentlich bekannt für ihre grünen Parkanlagen und üppigen Villen. Doch seit einigen Jahren kennt man die Serie nun auch als Drehort für die beliebte Apple-TV-Drama-Serie „Ted Lasso". Darin wird Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, als Fußball-Coach für ein britisches Team angeworben. Doch der Amerikaner ist eigentlich Football-Coach und hat wenig Ahnung von Fußball. Die Räuber lassen sich von „Ted Lasso" leiten In den bisher drei Staffeln dienen auch einige der Villen Richmonds als Kulisse. Doch diese Gastauftritte in der Dramaserie wurden der Gemeinde seit November 2024 nun augenscheinlich zum Verhängnis. Die „Ted Lasso Einbrecher": So betitelt die Polizei die Bande an Einbrechern, die in vier millionenschwere Villen in Richmond eingebrochen ist. Jede der beraubten Villen war in der Serie zu sehen. Eins der Anwesen, das rund vier Millionen Euro wert sein soll, ist in der Serie das Zuhause der Besitzerin der Fußballmannschaft, welche von Hannah Waddingham gespielt wird. Eine andere der Villen, an welcher sich die Kriminellen zu schaffen machten, gehörte Richard Ashcroft. Dem 53-Jährigen wurden Wertsachen im Wert von einer Million Euro entwendet. Die Spur führt nach Südamerika Doch Ashcroft hatte im Gegensatz zu anderen Betroffenen sogar noch Glück: Er und seine Frau Kate Radley waren nämlich wenigstens nicht zu Hause, als die Ted-Lasso-Einbrecher in ihr Zuhause einstiegen. Eine andere Familie musste den Einbruch live miterleben und zog mittlerweile auch aus der Villa aus, wie „The Sun" berichtet. „Man muss kein Sherlock Holmes sein, um zu erkennen, dass eine Person aus der Bande die Serie gesehen hat", erzählt ein Bewohner Richmonds „The Sun", „sie müssen verstanden haben, was für eine reiche Beute man in dieser Gegend machen kann." Die Polizei gab preis, dass sie eine Bande an professionellen Einbrecher:innen aus Südamerika hinter den Einbrüchen in Richmond vermutet.