Ed Sheeran sagt, er hätte niemals mit einem Emmy-Gewinn gerechnet

Für seinen Track „A Beautiful Game“ gewann er den Preis – für ihn absolut überraschend.

Sänger und Songwriter Ed Sheeran wurde am Abend des 7. Januars mit einem Emmy ausgezeichnet. Für den Titel „A Beautiful Game“, den er für die Serie „Ted Lasso“ geschrieben hat, gewann er in der Kategorie „Herausragende Originalmusik und Texte“. Aus Termingründen konnte der Sänger nicht an der Preisverleihung teilnehmen und reagierte lediglich per Instagram auf den Gewinn seines allerersten Emmy. Sheeran ließ auf der Social-Media-Plattform wissen, er habe „nicht damit gerechnet“ den Preis mit nach Hause zu nehmen.

Im Oktober 2021 wurde erstmals bekannt, dass der Popstar gebeten wurde, Musik für die dritte Staffel von „Ted Lasso“ zu schreiben. Die Auszeichnung teilt er sich mit den Co-Autoren Max Martin und Foy Vance.

„Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, zu gewinnen“

In seinem Instagram-Post heißt es: „Wir haben gestern Abend einen Emmy gewonnen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, zu gewinnen und es war eine echte Überraschung, als ich mit der Nachricht aufgewacht bin.“

Über sein Fehlen bei der Veranstaltung sagt er, dass er „gerade kurz vor dem Beginn der Asien-Tour“ stehe und „daher leider woanders“ sei.

Die Besonderheit von dem Song „A Beautiful Game“ sei außerdem, dass das Publikum, was man in dem Track hören könne, bei einer seiner Stadionshows aufgenommen wurde und „das den Schlussgesang gesungen hat“, um so richtig Fußball-Stimmung passend zur Serie zu schaffen.