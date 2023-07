Emmys 2023: „Succession“ am häufigsten nominiert

Auch die Serien „Ted Lasso“, „The White Lotus“ und „The Last of Us“ gehören zu den Emmy-Favoriten.

Am 18. September 2023 findet die Verleihung der Emmy-Awards im Microsoft Theater in Los Angeles statt. Die Nominierungen für den begehrten Fernsehpreis wurden am 12. Juli von Frank Scherma, dem Präsidenten der Television Academy, und der Schauspielerin Yvette Nicole Brown bekanntgegeben.

Bei den diesjährigen Nominierungen führen vor allem Serien, die von dem US-amerikanischen Bezahlsender „HBO“ produziert wurden. Unter den Favoriten der Jury ist die Dramaserie „Succession“ mit insgesamt 27 Nominierungen. Die vierte und finale Staffel der Serie rund um eine verstrittene Mediendynastie wurde zum einen in der Kategorie „Beste Dramaserie“ aufgeführt. Zum anderen in den Kategorien „Bester Hauptdarsteller“, in der sich Brian Cox, Kieran Culkin und Jeremy Strong Hoffnung auf den Preis machen können. Weiterhin ist Sarah Snook als „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert und Nicolas Braun, Matthew Macfayden, Alan Ruck sowie Alexander Skarsgård als „Beste Nebendarsteller“. Die Nominierungen für die beste, weibliche Nebenrolle geht an J. Smith-Cameron.

Alle Kategorien, in denen „Succession“ nominiert wurde, im Überblick:

Beste Drama-Serie

Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie

Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie

Bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie

Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie

Bester Gastauftritt eines Schauspielers in einer Drama-Serie

Bester Gastauftritt einer Schauspielerin in einer Drama-Serie

Beste Regie einer Drama-Serie

Bestes Drehbuch für eine Drama-Serie

Hierzulande kann man „Succession“ über den Anbieter Sky Deutschland schauen. Seht hier den Trailer zur vierten und finalen Staffel der Erfolgsserie:

Mehr als 20 Nominierungen auch für „Ted Lasso“, „The White Lotus“ und „The Last of Us“

Auf insgesamt 24 Nominierungen kommt die „HBO“-Videospiel-Adaption „The Last of Us“, die vom selben Sender produzierte Gesellschaftssatire „The White Lotus“ kommt mit seiner zweiten Staffel auf 23 Nominierungen. 21 Nominierungen erhielt die neue Season der Comedyserie „Ted Lasso“ von Apple TV+.

„Succession“, „Ted Lasso“ und „The White Lotus“ hatten mit ihren vorherigen Staffeln schon im vergangenen Jahr viele der begehrtesten Fernsehpreise der Welt abgeräumt.