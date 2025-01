„The Last of Us“-Teaser zu Staffel 2 enthüllt neue Charaktere & Release

Im April soll es mit dem Horror weitergehen. Hier alle Infos zur neuen Staffel.

Anfang 2023 startete das dystopische „The Last of Us“. Rund zwei Jahre später soll es mit sieben neuen Folgen des Survival-Horrors, der auf dem gleichnamigen Computerspiel basiert, weitergehen. Auch neue Charaktere treten dabei auf den Plan. Ein erster, knapp einminütiger Teaser liefert einen Vorgeschmack auf das, was und wer Joel Miller (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) jetzt erwartet. Einen Veröffentlichungstermin des frischen Materials gibt es nun ebenfalls – wenn auch nur grob.

Fünf Jahre später

Die zweite Staffel soll im April via Max, also hierzulande via Sky / Wow, erscheinen. Wann man hier konkreter werden wird, ist momentan noch unklar.

Noch unberechenbarer soll es laut Pressemeldung in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ zugehen, die fünf Jahre nach der ersten Staffel des US-Formats ansetzen soll. Die Gefährlichkeit ist bereits in dem neu herausgebrachten Clip gut zu spüren.

Die neuen Gesichter

In dem Teaser gibt es auch erstmalig Kaitlyn Dever (bekannt aus „Booksmart“) in Action zu erleben, die schon im vergangenen Jahr als eine der neuen Protagonistinnen der Zombie-Pandemie-Serie offenbart wurde. Sie trägt den Namen Abby und ist am Anfang des Clips auf einem nur durch ein dunkelrotes Licht schummrig beleuchteten Flur mit einer Waffe zu sehen. Aus dem Off ist von ihr zu hören: „Es spielt keine Rolle, ob du einen Code hast wie ich. Es gibt einfach Dinge, bei denen sich alle einig sind, dass sie einfach falsch sind.“

Seht hier den Teaser zur zweiten Staffel „The Last of Us“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die weiteren Cast-Neuzugänge: Isabela Merced, Jeffrey Wright, Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer und Spencer Lord.

Einige vom Ensemble sind etwas ausführlicher im Teaser zu sehen. Zum Beispiel beim langsamen Tanzen (Isabela Merced, die als Dina als Love-Interest von Ellie gehandelt wird), bevor sie vor einem infizierten Schwarm weglaufen. Oder auch Jeffrey Wright, der als Milizenführer Isaac Dixon an einem Lagerfeuer gezeigt wird. Für mehr Serien-Details muss sich aber wohl noch etwas geduldet werden.