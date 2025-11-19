Teilnahmebedingungen zum ME Pop Poll

Teilnahmebedingungen zum MUSIKEXPRESS Pop Poll 2025

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die

Mediahouse Berlin GmbH

Mehringdamm 33

10961 Berlin

Deutschland (nachfolgend „Veranstalter“)

Kontakt: info@mediahouse-berlin.de,

Telefon: 030-30 881 883 33 (Mo–Fr, 10–17 Uhr)

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Veranstalters, der mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige. Der Veranstalter behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, insbesondere bei Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen,

• falschen oder irreführenden Angaben,

• Verwendung automatisierter Massenteilnahmeverfahren.

Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen werden disqualifiziert.

3. Teilnahmezeitraum

Das Gewinnspiel beginnt am 20.10.2025 und endet am 28.11.2025 um 23:59 Uhr. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs der Teilnahme beim Veranstalter.

4. Teilnahmemodalitäten

– Die Teilnahme erfolgt durch vollständiges Ausfüllen und Absenden des Online-Formulars auf der Website www.musikexpress.de.

– Der Teilnehmer muss folgende Angaben machen:

– Vor- und Nachname

– E-Mail-Adresse

– Postanschrift (für den Gewinnversand)

– Abstimmung zu den Leserpoll-Kategorien

Hinweis: Zur direkten Gewinnzustellung ohne gesonderte Gewinnbenachrichtigung wird die Postanschrift bereits im Rahmen der Teilnahme erhoben. Eine Nutzung der Postanschrift erfolgt ausschließlich, sofern der Teilnehmer einen Gewinn erhält. (c) Die Teilnahme ist kostenlos. Es entstehen keine über die Übermittlung hinausgehenden Kosten.

– Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind.

5. Preise

Zu gewinnen gibt es folgende Preise:

Hauptpreise:

– TEUFEL – BOOMSTER 4 – Tragbarer Bluetooth-Speaker

– PURE CLASSIC AURA – Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher

– WIIM SOUND – Hi-Fi Smart Speaker

– SONORO STREAM – Feuchtraumgeeignetes Digitalradio

Weitere Preise:

– 1x CD-Box Talking Heads: MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD (Bergmann Promotion)

– 3 x LP Bruce Springsteen: LOST AND FOUND: SELECTIONS FROM THE LOST ALBUMS (Sony)

– 3 x LP Wolf Alice: THE CLEARING (Sony)

– 1x LP Eminem: THE MARSHALL MATHERS LP – 25TH ANNIVERSARY EDITION (Universal)

– 1x LP Halsey: BADLANDS (DECADE EDITION ANTHOLOGY) (Universal)

– 1x LP Yusuf: ON THE ROAD TO FIND OUT (Universal)

– 1x LP Supertramp: CRISIS? WHAT CRISIS? (Universal)

– 1x LP Warren G: REGULATE… G FUNK ERA (20TH ANNIVERSARY EDITION) (Universal)

– 3 x LP Durry: THIS MOVIE SUCKS (Bergmann Promotion)

– 3x LP Benjamin Booker: LOWER (Bergmann Promotion)

– Die Preise sind nicht übertragbar, nicht in bar auszahlbar und können nicht gegen andere Preise oder Leistungen eingetauscht werden.

– Der Veranstalter behält sich vor, gleichwertige Ersatzpreise auszuloben, falls ein beworbener Preis aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, nicht verfügbar ist.

– Für die Gewährleistung der Sachpreise ist ausschließlich der jeweilige Hersteller verantwortlich.

6. Gewinnermittlung

– Die Gewinner werden nach Ablauf des Teilnahmezeitraums durch Los aus allen gültigen Einsendungen ermittelt.

– Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine Barauszahlung oder ein Tausch der Gewinne ist nicht möglich.

– Die Auslosung erfolgt unter Aufsicht eines neutralen Dritten oder durch ein automatisiertes, zufallsbasiertes System. Das Verfahren wird dokumentiert. Teilnehmer können auf Anfrage Auskunft über das Auslosungsverfahren erhalten.

7. Gewinnbenachrichtigung und Gewinnübergabe

– Die Gewinne werden grundsätzlich ohne gesonderte Gewinnbenachrichtigung an die im Teilnahmeformular angegebene Postanschrift versendet. Der Veranstalter kann in Einzelfällen per EMail Rückfragen stellen.

– Der Versand der Gewinne erfolgt innerhalb von 6 Wochen nach Abschluss der Gewinnerermittlung an die vom Teilnehmer angegebene Adresse innerhalb Deutschlands. Das Versandrisiko trägt der Gewinner.

– Ist die Zusendung aus Gründen, die der Teilnehmer zu vertreten hat (z. falsche oder unvollständige Adresse, Annahmeverweigerung), nicht möglich, verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos. In diesem Fall kann ein Ersatzgewinner ermittelt werden.

8. Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter kann das Gewinnspiel aus wichtigem Grund (z. B. Manipulation, erhebliche technische Störungen, Rechtsgründe) abbrechen, anpassen oder vorzeitig beenden. Bereits entstandene Gewinnansprüche bleiben unberührt. Gesetzliche Ansprüche der Teilnehmer bleiben unberührt.

9. Haftung

– Der Veranstalter haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt.

– Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung des Veranstalters auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf.

– Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Übernahme einer Garantie.

– Für Mängel der Sachpreise haftet ausschließlich der jeweilige Hersteller im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.

10. Datenschutz

– Datenkategorien und Zweckbindung: Im Rahmen der Teilnahme werden folgende Daten verarbeitet: Vor und Nachname, EMailAdresse, Postanschrift (für die Gewinnzustellung) sowie die abgegebenen Stimmen. Die Erhebung der Postanschrift erfolgt, um eine direkte Gewinnzustellung ohne gesonderte Gewinnbenachrichtigung zu ermöglichen. Eine Nutzung der Postanschrift findet nur statt, wenn der Teilnehmer einen Gewinn erhält.

– Rechtsgrundlagen: Für Teilnahme und Gewinnerermittlung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Durchführung des Gewinnspiels). Für die Verarbeitung der Postanschrift Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Gewinnzustellung). Eine Nutzung zu Werbezwecken erfolgt ausschließlich bei gesonderter, freiwilliger Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a i. V. m. Art. 7 Abs. 4 DSGVO – Kopplungsverbot).

– Speicherdauer: Adressdaten nicht ausgeloster Teilnehmer werden unverzüglich nach Abschluss der Gewinnerermittlung gelöscht. Adress und Versanddaten der Gewinner werden bis zum Abschluss des Versands sowie für weitere 3 Monate zur Nachverfolgung und Bearbeitung etwaiger Rückfragen aufbewahrt und anschließend gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

– Empfänger der Daten: Mitarbeiter des Veranstalters (beschränkt auf das Notwendige); im Gewinnfall Versanddienstleister ausschließlich zum Zweck des Gewinnversands.

– Rechte der Betroffenen: Teilnehmer haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch. Diese Rechte können gegenüber dem Veranstalter unter den oben genannten Kontaktdaten geltend gemacht werden.

– Beschwerderecht: Teilnehmer haben das Recht, Beschwerde bei einer DatenschutzAufsichtsbehörde einzulegen, insbesondere bei der für den Veranstalter zuständigen Behörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, AltMoabit 59–61, 10555 Berlin.

– Weitere Informationen zum Datenschutz finden sich in der Datenschutzerklärung auf www.musikexpress.de.

11. Ausschluss des Rechtswegs

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die Beurteilung der Teilnahmebeiträge ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.

12. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Regelungslücken.

13. Anwendbares Recht

Auf diese Teilnahmebedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Dies gilt nicht, soweit nach dem Recht des Staates, in dem der Teilnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zwingende verbraucherschützende Bestimmungen anzuwenden sind.

14. Änderungen der Teilnahmebedingungen

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern oder zu ergänzen. Änderungen werden auf der Website www.musikexpress.de veröffentlicht.

15. Alternative Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Der Veranstalter ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Mediahouse Berlin GmbH Mehringdamm 33 10961 Berlin E-Mail: info@mediahouse-berlin.de Telefon: 030-30 881 883 33 (Mo–Fr, 10–17 Uhr)