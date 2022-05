Tempelhof Sounds Festival: Seht hier das komplette Line-up plus Timetable

Tempelhof Sounds hat sein Line-up komplettiert und den Timetable bekanntgegeben. Auf dem ehemaligen Flughafenfeld in Berlin-Tempelhof werden vom 10. bis 12. Juni nun 47 Acts auftreten.

Neu gebucht sind Sleaford Mods, das Rap-Punk-Duo aus Nottingham. Dazu The Avalanches aus Melbourne mit ihren elektronischen Klangwelten, außerdem Avec – die Österreicherin beeindruckt allein durch ihre Akustik-Gitarre. Die Alt-Rock-Formation The Mysterines aus Liverpool, die zuletzt die Top Ten in ihrer britischen Heimat knackten, runden die Neuzugänge ab.

Der Timetable ist auf der Festivalwebsite verfügbar. Wer sein Musikwochenende noch bequemer planen will, kann sich auch die offizielle Festivalapp für iOS und Android herunterladen.

MUSIKEXPRESS präsentiert: Tempelhof Sounds

10.-12. Juni 2022, Berlin

Muse | The Strokes | Florence + The Machine

Alt-J | The Libertines | Interpol | Idles | Royal Blood | Two Door Cinema Club

Sophie Hunger | Courtney Barnett | Parcels | Maximo Park | Johnossi

Fontaines D. C. | Freya Ridings | Wolf Alice | Big Thief | Anna Calvi | Sleaford Mods

The Avalanches | Balthazar | Molchat Doma | Barns Courtney | Kat Frankie

Holly Humberstone | Griff | L’Impératrice | The Gardener & The Tree | Avec

Faye Webster | Hinds | Cleopatrick | Baby Queen | Pale Waves

My Ugly Clementine | Black Honey | Bow Anderson | Just Mustard | Middle Kids

Pillow Queens | The Mysterines | The Pale White | Together Pangea

Talk Show | Trixie Whitley | Bilbao