Tempelhof Sounds 2022: Florence + the Machine als dritte Festival-Headliner angekündigt

Das neue Festival Tempelhof Sounds hat in einer weiteren Bandwelle den dritten Headliner seines geplanten Debüts angekündigt: Neben Muse und The Strokes sollen Florence + the Machine zwischen dem 10. und 12. Juni in Berlin auftreten. Da The Strokes bereits für Sonntag und Muse für Samstag bestätigt waren, werden Florence + the Machine sich und Euch am Freitag die Ehre geben.

Das aktuelle Album von Florence Welsh und ihrer Band HIGH AS HOPE erschien 2018, ein Nachfolger wurde bislang nicht angekündigt. Zu den weiteren neuen Namen im Line-up gehören unter anderem Maxïmo Park, Johnossi und Balthazar.

Damit wurden bisher die folgenden Namen für das Tempelhof Sounds 2022 bestätigt – präsentiert vom Musikexpress:

Muse | The Strokes | Florence + The Machine



Alt-J | London Grammar | Interpol | Idles | Royal Blood | Two Door Cinema Club

Mac DeMarco | Sophie Hunger | Courtney Barnett | Parcels | Maxïmo Park | Johnossi

Fontaines D. C. | Freya Ridings | Wolf Alice | Big Thief | Anna Calvi | Balthazar | Molchat Doma Barns Courtney | Kat Frankie | Holly Humberstone | Griff | L’Impératrice

The Gardener & The Tree | Faye Webster | Hinds | Cleopatrick | Baby Queen | Pale Waves

My Ugly Clementine | Black Honey | Bow Anderson | Just Mustard | Middle Kids

Pillow Queens | The Pale White | Together Pangea

Talk Show | Trixie Whitley | Bilbao

Die Pläne über das neue, internationale Musikfestival wurden im Oktober 2021 öffentlich gemacht. Das „Tempelhof Sounds“ soll vom 10. bis 12. Juni 2022 auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin stattfinden – ebenda, wo 2015 auch das erste Lollapalooza Berlin stattfand.

„Wir freuen uns sehr, dieses besondere Festivalformat in der Hauptstadt gemeinsam mit unseren Partnern möglich zu machen“, kommentierte Stephan Thanscheidt, CEO von FKP Scorpio, die neuen Festival-Pläne. „Unsere Gäste dürfen eine Veranstaltung erwarten, die internationale Top-Acts mit einem außergewöhnlichen Open-Air-Erlebnis verbindet.“ „Tempelhof Sounds“ will, so hieß es weiter, „programmatische Überraschungen“ bieten und ein divers aufgestelltes Line-Up darbieten.

Tagestickets sind auf der Festivalhomepage ab 82 Euro erhältlich, Drei-Tages-Tickets ab 182,75 Euro.