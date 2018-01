The Breeders kündigen ihr Comeback-Album an

The Breeders haben ihr fünftes Studioalbum angekündigt. ALL NERVE soll am 2. März erscheinen und entstand in der gleichen Besetzung der Band, wie zuletzt ihre 1993 veröffentlichte, erfolgreichste Platte LAST SPLASH: mit den Zwillingsschwestern Kim und Kelley Deal, Josephine Wings und Jim Macpherson.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Album lieferten The Breeders bereits im Oktober mit der Single „Wait in the Car“. Weitere Eindrücke gibt es jetzt mit dem Albumcover, der Song-Liste und dem Titeltrack „All Nerve“. Außerdem dürfen wir uns auf eine Tour freuen. Im Sommer 2018 spielen The Breeders zwei Konzerte in Deutschland – am 3. Juli in Hamburg (Fabrik) und am 4. Juli in Köln (Gloria). Tickets gibt es hier.

Titelliste des kommenden Albums ALL NERVE von The Breeders:

1. „Nervous Mary“

2. „Wait in the Car“

3. „All Nerve“

4. „MetaGoth“

5. „Spacewoman“

6. „Walking with the Killer“

7. „Howl at the Summit“

8. „Archangel’s Thunderbird“

9. „Dawn: Making an Effort“

10. „Skinhead #2“

11. „Blues at the Acropolis“