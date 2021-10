The Cure: Bassist Simon Gallup wieder am Start

„Yes I am “ – „Ja, bin ich“. So hat Simon Gallup auf Facebook auf die Frage geantwortet, ob er noch ein Mitglied bei The Cure ist. Damit hat ein großes Drama wohl sein Ende gefunden. Im August kündigte der Bassist, den Bandjahren nach der treueste Weggefährte Robert Smiths, seinen Ausstieg an – „schweren Herzens“, aber er habe „genug vom Betrug“. Anscheinend haben sich die beiden zusammengerauft.

All right! Und wann kommt nun endlich die neue Cure-Platte?