„The Deuce“: Das (geplante) Ende der Serie ist bereits beschlossene Sache

Seit zwei Wochen ist „The Deuce“ zurück auf den Bildschirmen. Die Serie über den New Yorker Straßenstrich, der mehr und mehr das Geschäftsmodell Porno für sich entdeckt, läuft in Deutschland jeden Montag auf Sky. Showrunner David Simon, der durch „The Wire“, eine der besten Serien überhaupt, bekannt wurde, belebt in „The Deuce“ glaubwürdig die 70er-Jahre wieder, erzählt mit viel Ruhe die Geschichte rund um die verdorbene Community, die den Strich damals für sich vereinnahmt.

Aktuell läuft die zweite Staffel der Serie, der in den USA zuständige Sender HBO hat aber bereits eine dritte Staffel mit neuen Episoden für das Jahr 2019 bestellt. Was eine gute Nachricht ist, bedeutet für Fans der Serie aber auch gleichzeitig den Abschied: Denn die dritte wird auch die letzte Staffel von „The Deuce" sein.

Wenn eine Serie nach drei Staffeln endet, dann bedeutet dies meistens die Absetzung durch den Sender – meist sind schlechte Quoten der Hintergrund. „The Deuce“ war von Serienschöpfer David Simon aber von Anfang an auf drei Staffeln angelegt, dann sollen alle Geschichten vom Strich erzählt sein. David Simon bestätigte dies mit einem Post auf Twitter:

We're always conjuring the last scene before we write the first. So much the better when we work for people who allow us to consistently plan, arc and execute as intended. Thanks, @HBO, for the third and final season renewal and the chance for #thedeuce to tell its full story. pic.twitter.com/B1cOuady1X

— David Simon (@AoDespair) September 20, 2018