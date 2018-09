„The Room“ auf YouTube: Tommy Wiseau schenkt der Welt sein Anti-Meisterwerk

Meinung

Warum die harsche Kritik an Feine Sahne Fischfilet großartig ist

So viel Auf-die-Fresse-Presse gegen Feine Sahne Fischfilet wie in den vergangenen Tagen gab es selten: „BILD“ empört sich, „Die Welt“ sieht mit ihrem Auftritt in Chemnitz den Punk sterben, und rechte Kommentatoren schießen sich mit aggressiven Kommentaren auf FSF ein. All das sind gute Zeichen, findet Daniel Koch, denn die Angriffe zeigen, wie ernst man FSF und ihr Engagement inzwischen nehmen muss – und dass die Gegenseite Schiss vor ihnen hat.