The Flaming Lips: Tochter von Steven Drozd wird vermisst

Die 16-Jährige wurde am 5. Oktober das letzte Mal gesehen. Die Band teilt Vermisstenanzeige.

Steven Drozds Tochter, Charlotte „Bowie“ Drozd, ist verschwunden. Das 16-jährige Mädchen soll am Freitag, den 5. Oktober, das letzte Mal an der Space Needle in Seattle gesehen worden sein. Danach gab es keine Kommunikation mehr zu ihr. Nun versucht ihr Vater, der Multiinstrumentalist und einer der Songschreiber der Flaming Lips, sie mithilfe der breiten Öffentlichkeit zu finden und lässt seine Band die Vermisstenanzeige teilen.

Für jeden Hinweis dankbar

Khaki-Shorts und pinke Schuhe soll die Brünette mit den braunen Augen getragen haben, so die Info der Polizei in Seattle. Wer weiß, wo Charlotte „Bowie“ Drozd sich aufhält oder sie in den vergangenen Tagen gesichtet hat, soll sich bei den Behörden melden.

Fans, Freund:innen und Kolleg:innen der Flaming Lips haben ihre Unterstützung zugesagt und empathische Worte in den sozialen Medien mitgeteilt. Nicht nur der Flaming-Lips-Sänger Wayne Coyne selbst teilte die Informationen und das Foto der vermissten Person, sondern auch Weezer brachten den Post auf ihrem Instagram-Kanal.

Momentan (Stand: 8. Oktober, 13. Uhr) gibt es jedoch noch keine Neuigkeit zum Verbleibt des Kindes von Steven Drozd zu vermelden.