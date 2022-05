The Game über Eminem: „Ich höre ihn einfach nicht auf der Straße“

Der US-Rapper The Game scheint aktuell vor Selbstbewusstsein nur so zu strotzen. In Interviews verglich sich der aus Compton stammende Musiker in den vergangenen Monaten immer wieder mit Eminem und bezeichnete sich selbst als den „besseren Rapper“ von beiden. In einem aktuellen Interview behauptet er nun, dass man Eminem weder im Club, noch auf der Straße hören würde.

The Game behauptet, dass niemand Eminem hört

Für die aktuelle Episode der Show „All The Smoke“, die von den Ex-NBA-Spielern Matt Barnes und Stephen Jackson moderiert wird und in der neben Sportthemen auch Streitigkeiten in der HipHop-Welt behandelt werden, schien The Game der passende Gast zu sein. Nachdem der Rapper unter anderem über seine Beziehung zu Dr. Dre, Kanye West und dem verstorbenen Basketball-Star Kobe Bryant gesprochen hatte, kam er auf seine Fehde mit Eminem zu sprechen. Dabei behauptete er, dass Eminems Musik in öffentlichen Räumen überhaupt nicht stattfinden würde.

„Wann hast du jemals Eminem in einem Club gehört? Wann hast du ihn jemals in der Sport-Umkleidekabine gehört? Ich will damit sagen, dass ich Eminem nicht auf der Straße höre. Ich höre ihn einfach nicht. Das heißt nicht, dass er nicht rappen kann. Die Fähigkeiten sind da. Ich bin einfach der bessere Rapper. Ich habe nur nie die Aufmerksamkeit bekommen, die er bekommen hat. In mich wurde einfach nicht so viel Geld investiert. “

Im weiteren Verlauf des Gesprächs forderte The Game Eminem zu einem Battle heraus, um zu beweisen, dass er der talentiertere Rapper von beiden sei. Dabei betonte er jedoch, dass er Eminem durchaus für einen fähigen MC halte. Die „Competition“ im HipHop lege einfach in der Natur der Sache.

The Game bringt das „beste Album“ raus

The Games Sticheleien sowie die Aufmerksamkeit, der er aktuell erhält, kommen (zufälligerweise) zeitgleich mit der Ankündigung seines neuen Albums DRILLMATIC – MIND VS. HEART, das nun am 17. Juni erscheinen soll. Zuvor hatte der Rapper das Album über seine Social-Media-Kanäle immer wieder angeteasert und behauptet, dass es sich hierbei bereits um „das beste Album des Jahres 2022“ handele. Die Energie beim Produzieren des Albums habe sich für ihn angefühlt, als ob er gerade erst seinen ersten Vertrag unterschrieben habe. Die Ankündigung veröffentlichte The Game zusammen mit einem alten Foto, das ihn zusammen mit seinem Sohn zeigt. Ob es sich hierbei um das Plattencover handelt, ist allerdings unklar.

Zuletzt erschien von The Game das Album BORN 2 RAP am 29. November 2019. Das Werk sollte damals nach eigenen Angaben das letzte Album in der Karriere des Rappers darstellen.