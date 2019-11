The Game & Anderson .Paaks „Stainless“ kommentiert tragische Schicksale von 2Pac, Nipsey Hussle und Co.

US-Rapper The Game hat sich für seine neue Single „Stainless“ mit Grammy-Gewinner Anderson .Paak zusammen getan. Begleitet wird der Song von einem Musikvideo, das unter der Regie von Aaron „A.G.“ Green entstand.

Der Song kommentiert die Schicksale einiger legendärer L.A.-Ikonen wie Nipsey Hussle, 2Pac, Fatal Hussein, Yaki Kadafi und Suge Knight. Während Nipsey Hussle, 2Pac, Yaki Kadafi und Fatal Hussein alle auf tragische Weise ihr Leben lassen mussten, wurde Suge Knight 2018 wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 28 Jahren verurteilt. Der HipHop-Produzent und „Death Row Records“-Mitgründer hatte drei Jahre zuvor zwei Männer mit einem Truck auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants überfahren, woraufhin einer der Männer schließlich seinen Verletzungen erlag.

Folgende Textzeilen in „Stainless“ verweisen auf die Schicksale der HipHop-Veteranen:

„Lambo‘ truck with blue laces, tell Nipsey it’s Crippin’“

„Baby Lane killed Pac, n***** killed Baby Lane“

„A fatal car crash killed Fatal Hussein“

„I went from wantin‘ to be Suge, to hatin‘ Suge, to fuckin‘ with him“