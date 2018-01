The Gaslight Anthem führen „THE ’59 SOUND“ in voller Länge auf

Drei Jahre war es still um The Gaslight Anthem, nun melden sie sich zurück: Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihres zweiten Albums THE ’59 SOUND wollen sie es live in voller Länge präsentieren.

Auf Facebook schrieb die Rockband am Mittwoch: „Hello everyone! The ‘59 Sound is turning 10 this year so we’re gonna do some shows to celebrate! Thank you all for your continued support, more shows to be announced soon!“ Bevor unter hiesigen Fans aber zu viel Vorfreude aufkommt: Konkret ist bisher nur eine Show angekündigt, und zwar beim Governors Ball Festival, das im Juni in New York City stattfindet. Als Headliner werden dort Eminem und Jack White auftreten.

Hello everyone! The ‘59 Sound is turning 10 this year so we’re gonna do some shows to celebrate!Thank you all for your continued support, more shows to be announced soon! Posted by THE GASLIGHT ANTHEM on Mittwoch, 3. Januar 2018

2014 veröffentlichten The Gaslight Anthem aus New Jersey ihr fünftes und bis heute aktuelles Album GET HURT. Sänger Brian Fallon brachte seitdem sein Solodebüt PAINKILLERS heraus, legt im Februar seine zweite Platte SLEEPWALKERS nach und produzierte unter anderem das neue Album von Matthew Ryan.