Das „The Grinch“-Remake steht vor der Tür – mit Pharrell Williams und Tyler, The Creator

Auch interessant Wie Jim Carrey beim „Grinch“-Dreh einem Make-up-Künstler das Leben zur Hölle machte „Der Grinch“ erscheint diesen November als animierte Neuauflage im Kino. Ein weiteres Mal lohnt es sich, die synchronisierte Version nach Möglichkeit zu ignorieren: Im englischsprachigen Original übernimmt Pharrell Williams die Erzählerrolle – und das, obwohl der grimmige Grinch (laut Trailer) kein großer Fan von Pharrell Williams‘ Musik ist:

https://www.youtube.com/watch?v=silVywNy5qI Video can’t be loaded: DER GRINCH Trailer German Deutsch (2018) (https://www.youtube.com/watch?v=silVywNy5qI)

„Who is this mean fella, with his skin all green and his teeth all yellow?“

Williams ist nicht der einzige Popstar, der an Bord ist: In der englischen Version hat Tyler, The Creator den Titelsong performt. Im folgenden Trailer ist das Lied zu hören:

https://www.youtube.com/watch?v=_UOh0UX3alI Video can’t be loaded: The Grinch – Official Trailer #3 [HD] (https://www.youtube.com/watch?v=_UOh0UX3alI)

Der Song ist eine Neuversion der Musik zum Grinch-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1966, basierend auf dem Roman „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“ von Theodor Seuss. Hier ein kleiner Throwback zum Original-Soundtrack:

https://www.youtube.com/watch?v=27I3AN0XwP8 Video can’t be loaded: You’re a Mean One, Mr. Grinch – Full orginal (https://www.youtube.com/watch?v=27I3AN0XwP8)

Dem Zeichentrickfilm folgte im Jahr 2000 der berühmte „The Grinch“-Blockbuster mit Jim Carrey in der Hauptrolle, und nun gibt es den grünen Weihnachts-Muffel für eine weitere Generation im Kino.

Ein Kinderfilm für Erwachsene

Auch interessant Eminem vs. Tyler The Creator: Auch Troye Sivan meldet sich zu Wort Sowohl Tyler, The Creator als auch Pharrell Williams bewarben den Film jeweils bei Twitter – eine bessere Marketing-Strategie hätten sich die Macher des neuen Films kaum ausdenken können. Zu erwarten ist, dass sowohl Fans beider Musiker ins Kino pilgern, um den Stimmen ihrer Helden zu lauschen.

Excited to continue my relationship with @IllumEnt and announce that I've joined the @grinchmovie fam 🎄! Incredibly honored and proud to narrate this timely adaptation of Dr. Seuss' beloved classic. 🙏🏾 In theaters November 9th. pic.twitter.com/R3PEFx99vG — Pharrell Williams (@Pharrell) September 18, 2018

Der Grinch erscheint in den USA am 9. November im Kino, Deutschlandstart ist der 29. November.