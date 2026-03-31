„Stranger Things“-Live-Konzert: Score der Serie geht auf Tour

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„Stranger Things“

„Stranger Things“  |  „Stranger Things“-Live-Konzert: Europa-Tour 2025

Foto: Netflix. All rights reserved.

Kyle Dixon und Michael Stein bringen den „Stranger Things“-Soundtrack live auf die Bühne. Die Europa-Tour macht am 15. Juni Station in Berlin – mit Lichtinstallation von MFO.

Die Musik von „Stranger Things“ wird nun live zu hören sein. Die beiden Komponisten Kyle Dixon und Michael Stein gehen damit auf Tour. Die Musiker, die auch in der Band Survive aktiv sind, erschufen die Klänge der Netflix-Serie.

Die Serie ist bekannt für ihren Soundtrack aus düsteren, spannungsaufbauenden Synthie-Wave-Klängen der 80er sowie Pop- und Rockmusik jener Ära.

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Von den ersten Folgen bis zum Staffelfinale

Die Live-Konzerte bringen die gesamte Musik der Serie – von den ersten Folgen bis zum großen Staffelfinale der 5. Staffel – auf die Bühne. Ob neben dem Score auch die populären 80er-Hits zu hören sein werden, ist noch ungewiss.

Lichtinstallation

Langweilig wird das Konzert dennoch nicht. Für ein einzigartiges Erlebnis haben sich Dixon und Stein mit dem renommierten Künstler MFO (Marcel Weber) zusammengetan. Die Shows werden von einer Lichtinstallation begleitet, die durch minimalistisches Design aus Licht und Nebel eine besondere Atmosphäre schafft. Gespenstige Schatten lassen dabei die Grenze zwischen Konzert und Kino verschwimmen.

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Europa-Tour mit Station in Berlin

Das Duo bespielt mehrere Hallen in Europa, darunter das Theater des Westens in Berlin. Am 15. Juni können Fans dort in die Welt ihrer Lieblingsserie eintauchen. Anschließend geht die Tour weiter nach Großbritannien.

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Soundtrack Musik Stranger Things Live-Show
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