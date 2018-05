„The House that Jack Built“-Trailer: Lars von Trier zeigt uns seinen blutigen Thriller

2011 wurde Lars von Trier für unbestimmte Zeit vom Festival verbannt. Nun darf der Regisseur mit seinem neuen Film zurück an die Croisette.

Lars von Trier darf wieder nach Cannes zurück: Auf Einladung der Festivalmacher wird der dänische Regisseur bei den dortigen Filmfestspielen 2018 seinen neuen Film „The House That Jack Built“ vorstellen – und das als Weltpremiere. Diese erneute Zusammenarbeit gleicht einer kleinen Sensation: 2011 wurde Lars von Trier auf unbestimmte Zeit vom Filmfestival in Cannes ausgeschlossen, nachdem er auf der Pressekonferenz zu seinem Film „Melancholia“ wirre und provokante Aussagen über Adolf Hitler traf, die in dem Geständnis „Ok, ich bin ein Nazi!“ mündeten. In seinem neuen Film „The House That Jack Built“ erzählt Lars von Trier die Geschichte des Serienkillers Jack…