The Killers: Entschuldigung wegen russischen Fans bei Georgien-Konzert

Die Band holte den Fan für einen Song auf die Bühne. Das georgische Publikum buhte aber wegen der Aktion.

Die US-amerikanische Indie-Rocker von The Killers haben bei einem Auftritt die Zuschauer:innen gegen sich aufgebracht. Auf dem Konzert in Batumi, Georgien (15. August), holte die Band einen Fan für eine gemeinsame Performance auf die Bühne. Dieser entpuppte sich als russischer Staatsbürger, was beim Publikum überhaupt nicht gut ankam. The Killers entschuldigten sich daraufhin für die Aktion.

The Killers: „Es war nicht unsere Absicht, jemanden zu kränken“

Für den Song „For Reasons Unknown“ holte die Band um Brandon Flowers einen Fan zu sich auf die Stage, der als Gast die Drums spielen sollte. Flowers stellte den jungen Mann mit den Worten vor: „Wir kennen nicht die Etiquette in diesem Land, aber der Typ hier ist Russe. Ist es okay für euch, wenn ein Russe hier oben ist?“ Als Antwort bekamen The Killers ein frenetisches Pfeifkonzert zu hören. Teilweise verließen Zuschauer:innen sogar die Location aus Protest. Schlichtungsversuche von Flowers, in denen er alle The-Killer-Fans als „Brüder und Schwestern“ bezeichnete, konnten die Stimmung auch nicht verbessern.

Zwischen Russland und Georgien herrschen schon seit langer Zeit politische Spannungen. Diese erreichten 2008 eine neue Stufe, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin eine Teilinvasion von Georgien befahl. Bis heute sind 20% des Landes von Russland besetzt. Seit dem Beginn des Ukrainekriegs im Februar 2022 ist Georgien außerdem Ziel vieler russischer Exilanten geworden, die u.a. einer Einberufung ins Militär entgehen wollen. Aufgrund der jüngeren und auch älteren Geschichte, sind diese aber nicht unbedingt populäre Gäste in dem Staat am Kaukasus.

Noch am gleichen Abend entschuldigten sich The Killers auf ihrem Profil auf X (ehemals Twitter) beim georgischen Publikum. „Ihr guten Menschen von Georgien, es war nicht unsere Absicht, jemanden zu kränken“, heißt es in dem Post. „Wir haben eine lange Tradition, Leute zum Schlagzeugspielen einzuladen, und für uns auf der Bühne wirkte es zunächst so, als wäre die Crowd mit dem Gaste heute Abend, der mit uns spielen sollte, einverstanden. Wir verstehen, dass ein Kommentar, der alle Killers-Fans als ‚Brüder und Schwestern‘ bezeichnete, missverstanden werden könnte. Wir hatten nicht vor, irgendwen zu verärgern und entschuldigen uns dafür. Wir stehen an eurer Seite und hoffen, bald wieder zurückzukommen.“

Die nächste Station für The Killers wird das Lovestream Festival in Bratislava, Slowakei, am 18. August sein.