The Killers: Seht hier das Video zur neuen Single „Caution“

Das wird Dich auch interessieren





Die Rockband aus Las Vegas bringt am 29. Mai 2020 ihr sechstes Studioalbum IMPLODING THE MIRAGE heraus. Mit „Caution“ ließen The Killers erst kürzlich erste Töne der neuen Platte hören, jetzt gibt es auch ein Video zur Single.

Schaut Euch hier den Clip zu „Caution“ an:

Das viereinhalb Minuten lange Video präsentiert zwei Teenager, die mit so einigen Problemen in ihrem Alltag zu kämpfen haben, aber zumindest wenn sie aufeinander treffen, glücklich zu sein scheinen. Auf einer Schulparty tanzen sie ausgelassen. Und auf der Bühne: The Killers. Sänger Brandon Flowers und seine Kollegen sind für diesen Anlass zurechtgemacht. Hinter ihnen glitzert ein goldener Vorhang.

Auch interessant

Inszeniert wurde der melancholisch anmutende Clip von Sing Lee, der bereits bei Halseys „Sorry“ und Chvrches’ „Under The Tide“ Regie führte. Der neue Streifen zu „Caution“ soll erst einmal nur ein Auszug zu einem Kurzfilm sein, den die Band demnächst bei Apple Music veröffentlichen will. Genaueres gibt es dazu aktuell noch nicht.

The Killers haben weltweit mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Ihre bekannteste Single ist „Mr. Brightside“, ihre erfolgreichste „Human“. Das aktuelle Album der Killers WONDERFUL WONDERFUL erschien 2017. Das neue Album IMPLODING THE MIRAGE erscheint am 29. Mai 2020 und wird auch einige Gastbeiträge enthalten: kd lang, Adam Granduciel von The War On Drugs, Songwriter Blake Mills, die New Yorker Indie-Band Lucius und die Folkmusikerin Weyes Blood werden darauf zu hören sein.