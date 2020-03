Das wird Dich auch interessieren





The Killers haben ihre neue Single „Caution“ veröffentlicht und Einzelheiten über ihr bald erscheinendes neues Album IMPLODING THE MIRAGE bekannt gegeben. Dazu hat die Band ihre bisher größte globale Tournee ihrer Karriere angekündigt und im Zuge der Corona-Krise ein Statement an ihre Fans abgegeben.

Nachdem die Rockband aus Las Vegas monatelang ein Geheimnis um ihre neue Platte machte, steht jetzt endlich das Release-Datum fest: Am 29. Mai wird IMPLODING THE MIRAGE erscheinen. Ihr sechstes Studioalbum wurde sowohl in Utah, Las Vegas als auch in Los Angeles aufgenommen und in Zusammenarbeit mit The War On Drugs-Produzent Shawn Everett und Foxygen-Mitglied Jonathan Rado selbst produziert.

Auf IMPLODING THE MIRAGE werden einige Gastbeiträge zu finden sein: So hat sich nicht nur der ehemalige Fleetwood Mac-Gitarrist Lindsey Buckingham mit einem Gitarrensolo auf der Single „Caution“ verewigt, auch die kanadische Sängerin kd lang, Adam Granduciel von The War On Drugs, Songwriter Blake Mills, die New Yorker Indie-Band Lucius und die Folkmusikerin Weyes Blood werden auf dem sechsten Album der Killers zu hören sein.

The Killers wollen außerdem im Mai die bisher größte Welttournee ihrer Karriere starten. Nun veröffentlichte die Rockband ein Statement, in dem sie sich aufgrund der ausbreitenden Corona-Pandemie an ihre Fans wandten: „Menschen der Erde, Grüße und Salut“, schreiben sie. „Wir haben diese Tournee schon lange vorbereitet und wir freuen uns sehr, sie endlich mit euch teilen zu können. Natürlich haben wir die jüngsten Vorsichtsmaßnahmen auf der ganzen Welt aufmerksam verfolgt und vertrauen darauf, dass das Coronavirus den traditionellen Grippemustern folgen wird.“ Die Band fügte hinzu: „Wir freuen uns auf einen großartigen Sommer voller Shows. Passt auf euch auf – singt den Refrain von „Mr. Brightside“ wenn ihr euch die Hände wascht – und wir sehen uns diesen Sommer.“

The Killers aus Las Vegas haben weltweit mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Ihre bekannteste Single ist „Mr. Brightside“, ihre erfolgreichste „Human“. Das aktuelle Album der Killers WONDERFUL WONDERFUL erschien 2017. Das neue Album IMPLODING THE MIRAGE erscheint am 29. Mai 2020.