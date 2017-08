The Killers stellen Titelsong „WONDERFUL WONDERFUL“ im Stream vor

Zwei Songs ihres kommenden Albums ließen The Killers bisher hören: Die erste Single „The Man“ soll in Text und Bild eine Parodie auf Typen mit zu viel Testeron sein, ein Hit aber ist sie nicht. „Run For Cover“ eher noch, erinnert nämlich immerhin an gute alte Killers-Tage. Jetzt legen The Killers den Titeltrack ihres ersten neuen Albums seit fnf Jahren nach: „Wonderful, Wonderful“ gibt sich als sperriger Rocksong, der nicht den direkten Weg über Dancefloor oder Stadion-Haupteingang wählt.

Das neue The-Killers-Album WONDERFUL WONDERFUL erscheint am 22. September 2017. Es wurde von Garret „Jacknife” Lee (R.E.M., Weezer, Silversun Pickups) mit Hilfe von Stuart Price produziert. Die Aufnahmen fanden in Las Vegas, der Heimat von The Killers, sowie in Los Angeles statt.