Ganz schön männlich, Brandon Flowers: The Killers zeigen neues Video zu „The Man“

The Killers haben zu ihrer neuen Single „The Man“ nun auch ein Video gedreht. Darin sieht man, passend zum Titel, Sänger Brandon Flowers, der lauter ach so männliche Dinge tut: Er flaniert im Smoking durchs Casino, er grillt im Unterhemd vorm Wohnwagen in der Wüste, er schaut sich Motorradstunts im Fernsehen an. Er schießt auf Konservendosen, er cruist mit dem Cabrio durch Las Vegas, er pumpt seinen Bizeps auf und übt sich im Schattenboxen. Kurzum: Er findet sich selbst ziemlich gut.

Zu Flowers’ Ehrenrettung muss man sagen, dass dieses Spielen mit Klischees natürlich genau das ist: ein Spiel. Wie ironisch diese Testosterondarstellung gemeint sein soll, bemerkt man spätestens dann, wenn Flowers sich im Spiegel selbst zuzwinkert und dazu Songzeilen wie diese hört: „I got gas in the tank, I got money in the bank, I got news for you baby, you’re looking at the man.“ Die Wendung im Video lässt nicht allzu lange auf sich warten.

Aber seht und hört selbst:

„The Man“ ist die erste Single des kommenden Albums von The Killers. WONDERFUL WONDERFUL, so der Titel, wurde von Garret „Jacknife” Lee (R.E.M., Weezer, Silversun Pickups) mit Hilfe von Stuart Price produziert. Die Aufnahmen fanden in Las Vegas, der Heimat von The Killers, sowie in Los Angeles statt.

Dass The Killers sich dieses Jahr zurückmelden, deuteten sie schon länger an: Auf Twitter zum Beispiel posteten sie immer wieder Schnappschüsse von Fotosessions mit Anton Corbijn in der Wüste Nevadas, von Flowers im Cabrio vorm Casino, von Flowers mit „The Man“-Jacke vor einem Motel-Pool und so weiter.

Bei einem Konzert in Atlantic City spielten The Killers vor ein paar Wochen einen anderen neuen Song, der so neu gar nicht ist: „Run For Cover“ schrieb Flowers schon 2008 während der Sessions für DAY & AGE. Hört das Ding hier:

Am vergangenen Wochenende traten The Killers beim Glastonbury Festival 2017 auf.