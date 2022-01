The Kooks kündigen neues Album an – Vorab-EP hier im Stream

Die Indiepop-Band The Kooks kündigt ihr sechstes Studioalbum 10 TRACKS TO ECHO IN THE DARK an. Bis zur Veröffentlichung des Albums am 22. Juli 2022 müssen Fans aber nicht warten, um neue Musik der Gruppe zu hören. Schon jetzt gibt es die ersten drei Songs aus dem Album als EP zu hören. Zeitgleich wird auch das Musikvideo zur Single „Connections“ veröffentlicht, das Ihr hier anschauen könnt.

Für 10 TRACKS TO ECHO IN THE DARK haben sich The Kooks folgende Release-Strategie überlegt: Zunächst werden zwei EPs mit jeweils drei Tracks veröffentlicht, bevor das Album dann durch vier weitere Songs komplettiert werden soll. Die erste, nun erschienene EP heißt CONNECTION – ECHO IN THE DARK PART 1. Neben der Leadsingle „Connection“ finden sich darauf die Tracks „Jesse James“ und „Modern Days“.

Die drei Tracks der neuen EP hier im Stream hören:

Sänger Luke Pritchard, so heißt es, habe seit dem bisher letzten Album der Band aus Brighton viel Zeit in Berlin verbracht und sich dort musikalisch inspirieren lassen. Zudem sei die Platte auch von den Nachwirkungen des Brexit geprägt. „Wir sind eine europäische Band, wir haben da draußen praktisch überall gelebt. Wir lieben Europa einfach so sehr, dass wir diese Verbindung bewahren wollten“, so Pritchard.

Inspiriert von der Kreativszene in Berlin, konnte er Tobias Kuhn (Miles, Monta) als Co-Songschreiber und Produzenten (Mark Forster, Adel Tawil, Clueso, Tomte u.v.m.) für das neue Album gewinnen. Mehrere neue Songs von The Kooks sind so in der deutschen Hauptstadt entstanden. Durch Beginn der Corona-Pandemie mussten die Songs dann aber größtenteils doch in Großbritannien aufgenommen werden.

In der Pandemie habe Pritchard zudem genügend Zeit gehabt, um die bisherigen Alben seiner Band zu betrachten – und sei sehr stolz und glücklich darüber. Deshalb sei das neue Album auch als ein Dankeschön an die Fans für die jahrelange Unterstützung zu verstehen, so Pritchard.

10 TRACKS TO ECHO IN THE DARK soll am 22. Juli erscheinen. Das Vorgänger-Album LET’S GO SUNSHINE erschien 2018.