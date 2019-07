Deichbrand Festival 2019: Die Fotos vom Donnerstag – mit Die Happy, Grillmaster Flash, Miyagi und Co.

Es ist so weit: Am 18. Juli 2019 hat ein weiteres Mal das Festivalwochenende in Cuxhaven begonnen. Über 100 musikalische Acts wurden dieses Jahr für das Deichbrand Festival bestätigt, darunter Hochkaräter wie Thirty Seconds To Mars, The Chemical Brothers, Fettes Brot und The Kooks.

Falls Ihr zu denjenigen gehört, die dieses Jahr aus welchem Grund auch immer leider zu Hause bleiben müssen, haben wir gute Nachrichten für Euch: Wir haben die besten Momente für Euch dokumentiert.

Seht oben eine erste Bildauswahl vom Deichbrand-Donnerstag, mit Fotos von Die Happy, Grillmaster Flash, Miyagi, Daniel Jäger, Russkaja, Superschande, Talco und Vargo.

