Hier könnt ihr The Kooks auf dem Sziget-Festival 2018 im Live-Stream sehen

Seht The Kooks auf dem Sziget-Festival heute im Live-Stream.

Bevor die Helden der späten 2000er Ende August ihr neues Album LET’S GO SUNSHINE raushauen, machen The Kooks einen Abstecher nach Budapest, um dort das Sziget-Festival zu beglücken. Für alle, die nicht in der ungarischen Hauptstadt, sondern irgendwo anders sind, haben wir hier den Live-Stream: 17:45 Uhr ist Stagetime.

Bereits vor vier Jahren machten die Jungs aus Brighton Halt auf dem Sziget-Festival und rüttelten mit „She Moves in Her Own Way“ und „Naïve“ duselige Erinnerungen wach. Die Lieder funktionieren auch 2018 noch, mit etwas neuem Material wird nebenher der kommende Release beworben.

Melancholie und Euphorie knutschen schon jetzt wild rum im Donnerstag veröffentlichten Musikvideo zur Single „No Pressure“:

https://www.youtube.com/watch?v=GPWdZ70zSVA Video can’t be loaded: The Kooks – No Pressure (https://www.youtube.com/watch?v=GPWdZ70zSVA)

Für alle, die es jetzt kaum noch abwarten können, gibt es den Live-Stream für heute – inklusive Live-Ticker. Arte überträgt das Festival übrigens noch bis Sonntag, wir stehen für die wichtigsten Acts bereit und stellen euch die jeweiligen Links zum Live-Stream.

Sziget-Festival: Live-Stream für Freitag, den 10.08.2018

Das Sziget-Festival 2018 dauert übrigens noch bis Dienstag und bringt die Herzen unterschiedlichster Musikliebhaber ordentlich zum Klopfen. Dieses Jahr gibt es nämlich Acts wie Cigarettes After Sex, Kendrick Lamar und The War On Drugs auf die Ohren.

Aber wer glaubt, auf dem Sziget-Festival gehe es nur darum, die musikalischen Highlights abzuklappern, liegt ganz schön falsch: Die Gemeinschaft der Szigets hat es sich auf die Fahne geschrieben, eine „Dream Nation“ aufzubauen, die sich auf die Grundpfeiler Respekt, Nachhaltigkeit und friedliches Zusammensein stützt.

Auf der Festival-Homepage kommen die Veranstalter zu Wort und kündigen eine „Love Revolution“ an:

Wir sind alle verschieden: Wir kommen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, sprechen unterschiedliche Sprachen, gehören unterschiedlichen Religionen an, haben unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Interessen und Geschmäcker und uns sind unterschiedliche Sachen wichtig. Aber, wenn wir alle zusammenstehen, begreifen wir, dass die Kraft unserer Vielfalt uns vereinigt und dass wir zusammen die Welt verändern können.

Schön.

