The Lemonheads: Auf „VARSHONS 2“ covern sie Nick Cave, Yo La Tengo und The Eagles

Chris Brokaw, Evan Dando und Jen Turner von The Lemonheads beim „Indigo2” am 8. Oktober 2015 in London, England.

The Lemonheads veröffentlichen ein neues Album, und es soll am 8. Februar 2019 erscheinen. VARSHONS 2 kann als Fortsetzung ihrer Veröffentlichung von Coverversionen mehr oder minder bekannter Songs verstanden werden. 2009 coverten The Lemonheads auf VARSHONS (Teil 1) beispielsweise Leonard Cohen und Christina Aguilera (in dieser Reihenfolge), für die Veröffentlichung 2019 haben sie unter anderem Songs von Nick Cave, Yo La Tengo und The Eagles eingespielt.

Was, The Lemonheads gibt es noch? Ja. Die als Punkband in den 80ern gestartete Indieband aus den 90ern hat sich 2005 neu formiert – nur Sänger und Gitarrist Evan Dando ist konstantes Mitglied. Wer sich nicht erinnern kann: The Lemonheads sind diese Band, deren großer Hit 1992 eine Coverversion von Simon and Garfunkels „Mrs. Robinson” war.

Der Song erschien als Bonustrack auf einem Re-Release des Albums IT’S A SHAME ABOUT RAY, welches der große internationale Durchbruch von The Lemonheads werden sollte. Anlass für das Simon & Garfunkel-Cover war der zwanzigste Geburtstag des Films „Die Reifeprüfung”, in dem ein blutjunger Dustin Hoffman eine Affäre mit einer älteren Frau (Anne Bancroft aka „Mrs. Robinson”) beginnt.

Es kann nur gemutmaßt werden, wie die derzeitige Besetzung von The Lemonheads aussieht, VARSHONS wurde 2009 jedenfalls neben Dando von Bassist Vess Ruhtenburg und Schlagzeuger Devon Ashley eingespielt. Evan Dando selbst tourte im Sommer 2018 für ein paar Solo-Shows durch Nordamerika.

Die Trackliste von „VARSHONS 2“:

01. Can’t Forget (Yo La Tengo)

02. Settled Down Like Rain (The Jayhawks)

03. Old Man Blank (The Bevis Frond)

04. Things (Paul Westerberg)

05. Speed of the Sound of Loneliness (John Prine)

06. Abandoned (Lucinda Williams)

07. Now and Then (Natural Child)

08. Magnet (NRBQ)

09. Round Here (Florida Georgia Line)

10. TAQN (The Eyes)

11. Unfamiliar (The GiveGoods)

12. Straight to You (Nick Cave & The Bad Seeds)

13. Take It Easy (The Eagles)

Das Artwork von VARSHONS 2: