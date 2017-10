The National stellen neues Video zu „I’ll Still Destroy You“ vor

The National befinden sich gerade auf großer SLEEP WELL BEAST-Welttournee – ein Siegeszug, wie man sagen muss, wenn man sie zum Beispiel am Montagabend in Berlin live erlebt hat. Ihre Europareise hält sie aber nicht davon ab, ihr neues Album auch online weiter zu bewerben. Deshalb und mutmaßlich auch einfach darum, weil der Song ein so schöner ist, haben The National am Montag ein neues Video zu „I’ll Still Destroy You“ veröffentlicht.

Der Clip wurde von Allan Sigurðsson und dem isländischen Performance-Künstler Ragnar Kjartansson gedreht und ist im Direktvergleich zu den vorherigen Videos zu „The System Only Dreams In Total Darkness“, „Guilty Party“, „Carin At The Liquor Store“ und „Day I Die“ ein nahezu großer Spaß geworden: Es wurde innerhalb einer Stunde in der dänischen Pop-up-Bar Dope & Korruption gedreht mithilfe von Champagner, Konfetti, Seemansgarn und Heiterkeit – einem Gefühlszustand, der in Songs von The National in der Regel nicht dominiert.

The Nationals siebtes Album SLEEP WELL BEAST ist am 8. September 2017 erschienen.