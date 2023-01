The Pogues: Shane MacGowan gibt Gesundheits-Update

Nachdem Shane MacGowan Anfang Dezember ins Krankenhaus eingewiesen wurde, zeigte er sich Neujahr in einer Videobotschaft in seinem Zuhause. Der The-Pogues-Sänger wurde bereits am 25. Dezember entlassen, pünktlich zu seinem 65. Geburtstag.

Im Video sprach er über seinen Gesundheitszustand und sagte, er leidet an einer Gehirnentzündung. Außerdem wünschte er seinen Fans ein gesundes neues Jahr, viel Glück und Liebe.

Happy New Year 🥳 have as much fun as you can when you can!!! Thank you 🙏 pic.twitter.com/qzgj2TeKGG

— Shane MacGowan (@ShaneMacGowan) December 31, 2022