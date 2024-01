The Pogues’ Spider Stacy zollt Shane MacGowan Tribut

„Helden leben ewig“: MacGowans Bandkollege erinnert sich zurück an das „Genie“.

Am 30. November 2023 verstarb Shane MacGowan an einer Lungenentzündung im Alter von 65 Jahren. Sein The-Pogues-Mitstreiter Spider Stacy hat den irischen Singer-Songwriter in einem langen Artikel ausgiebig geehrt und vor allem auch seinen „überragenden Charakter“ hervorgehoben.

Shane MacGowan veränderte Spider Stacys Leben

In dem Stück für „Mojo“ bezeichnete Spider Stacy seinen verstorbenen Kollegen als „Helden“ – und diese würden nun mal „ewig leben“. Weiterhin sei MacGowan weit mehr als nur eine Person in der Band gewesen, in der er mitspielte. Er nannte ihn „einen Freund“, ohne den sein Leben „völlig anders verlaufen wäre“. Ihre Freundschaft hätte sich im Laufe der Jahre „immer mehr vertieft“.

The Pogues = beste Band der Welt?

Stacy zollt ihm auch Tribut, in dem er schreibt, er sei „ein Genie“ gewesen, „das die Hoffnungen und Ängste, den traurigen, befleckten Ruhm des menschlichen Daseins in so außergewöhnliche Formen bringen konnte“.

Im Folgenden führte der Musiker aus: „Irgendwann gegen Ende unserer ersten Tournee sagte ich zu Shane, dass ich glaube, wir seien die beste Band der Welt. Er spottete. ‚Natürlich sind wir das, verdammt!‘ Und mit diesem Selbstbewusstsein hätten sie dann weiter Musik gemacht.

Hier geht’s zum ganzen Text von Spider Stacy.