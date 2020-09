The Smashing Pumpkins teilen Infos zum neuen Doppelalbum und kündigen Animationsserie an

Foto: Redferns, Per Ole Hagen. All rights reserved.

The Smashing Pumpkins' Jack Bates, Billy Corgan, Jimmy Chamberlin und James Iha hier 2019 in Oslo.

The Smashing Pumpkins haben offiziell ihr neues Doppelalbum angekündigt. Dieses wird den Titel CYR tragen und am 27. November via Sumerian Records erscheinen. Begleitet wird das Release von einer Animationsserie, die unter der Regie von Sänger Billy Corgan entstand.

CYR-Artwork:

Insgesamt besteht das neue Album aus 20 Songs. Die Tracklist zur angekündigten Platte teilten die Alternative-Rocker ebenfalls bereits mit ihren Fans.

CYR-Tracklist:

The Colour of Love Confessions of a Dopamine Addict Cyr Dulcet in E Wrath Ramona Anno Satana Birch Grove Wyttch Starrcraft Purple Blood Save Your Tears Telegenix Black Forest, Black Hills Adrennalynne Haunted The Hidden Sun Schaudenfreud Tyger, Tyger Minerva

Anfang August hatten die Smashing Pumpkins mit „Cyr“ und „The Colour of Love“ ihr erstes neues Material seit zwei Jahren und damit gleich zwei Vorboten auf das bevorstehende Album veröffentlicht. Der Titeltrack der neuen Platte hat inzwischen außerdem ein dazugehöriges Musikvideo erhalten.

„Cyr“ im Stream hören:

„Dies ist das erste Album seit dem im Jahr 2000 erschienenen Album MACHINA, auf dem James, Jimmy und ich sehr lange an etwas gearbeitet haben“, erklärte Corgan im Gespräch mit der US-Tageszeitung „The Tennessean“, „es wird eine umfassendere konzeptuelle Basis und wahrscheinlich eine breitere Palette an Musik haben.“

Weiterhin sei das angekündigte Werk ein Versuch, „etwas Neues auf den Tisch zu bringen, anstatt nur das zu wiederholen, wofür wir bekannt sind. Bei der vorherigen Platte dachten wir uns: Lasst uns einfach loslegen, schnell ein paar Sachen aufnehmen und es so lassen, wie es ist.“ Für das neue Album hätte er sich dafür schon mehr als ein Jahr Zeit gelassen, betonte der 52-jährige Musiker.

Die von Corgan kreierte Animationsserie zum Doppelalbum trägt den Titel „In Ashes“ und besteht aus insgesamt fünf Episoden. Die ersten beiden Folgen, „As the Crow Flies“ und „Inspirations, Aspirations“, sollen bereits am 25. September erscheinen.

„In Ashes“-Trailer:

Im Jahr 2018 überraschten The Smashing Pumpkins ihre Fans mit der Nachricht, dass die Gründungsmitglieder James Iha und Jimmy Chamberlin zu der Gruppe zurückkehren würden. In gemeinsamer Arbeit veröffentlichten sie daraufhin ihr Reunion-Werk SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN, das bei Kritikern und Fans überwiegend gut ankam.