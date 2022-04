The Smashing Pumpkins: „Unser neues Album wird groß und episch!“

The Smashing Pumpkins haben die Aufnahmen zu ihrer neuen LP beendet. Dies verriet ihr Gitarrist Jeff Schroeder in einem Interview. Wie das seiner Meinung nach klingen und angekommen wird, deutete Schroeder auch an: „We finished that big, epic album we were working on“, sagte Schroeder gegenüber Moderatorin Anne Erickson im „Audio Ink Radio“-Podcast. Groß und episch soll es also werden – und der dritte Teil einer Trilogie, die 1995 mit ihrem Klassiker MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS ihren Anfang nahm und 2000 mit MACHINE/THE MACHINE OF GOD fortgeführt wurde, wie er zuvor bereits verriet. Weitere Details könne er aber noch nicht preisgeben.

The Smashing Pumpkins starten bald die „Rock Invasion 2“-Tour in Nordamerika. Möglich, dass sie dort bereits neue Songs präsentieren. Auch dies verriet Schroeder nicht, wohl aber, dass seine Band einige „ziemlich spannende Ankündigungen“ während der Tour und im Laufe des Jahres plane.

Hört hier Schroeder im Gespräch mit Erickson:

Das aktuelle Album der Smashing Pumpkins CYR erschien 2020. ME-Autor Arno Frank schrieb darüber: „Zwar ist CYR das erste (Trommelwirbel!) Doppelalbum seit MELON COLLIE und so weiter, aber doch nur eine Sammlung eher kleiner Brötchen. Modernisierung, die als eine Historisierung daherkommt, die sich wiederum auch schon längst überholt hat. Konstant bleiben nur die weltschmerzenden Texte und Corgans angenehm maulende Stimme, aber auch der Verdacht, dass dessen Songwriting das barocke Gewand besser steht als das hautenge Glitzerkostüm.“

Wer mehr über die Diskografie der legendären Alternative-Rockband aus Chicago um Billy Corgan erfahren will, dem oder der empfehlen wir unseren Überblick über ihre Alben von 1991 bis 2018.