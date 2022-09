The Tallest Man On Earth kommt auf Deutschland-Tour 2023 – hier die Termine und Tickets

The Tallest Man On Earth kommt 2023 auf Deutschland-Tour – präsentiert vom Musikexpress. Kristian Matsson, wie der schwedische Songwriter mit bürgerlichem Namen heißt, hat im Zuge seiner Europatour drei Termine in Deutschland angekündigt.

The Tallest Man On Earth: Deutschland-Tour 2023 – die Termine

30.04.2023 München, Freiheitshalle

01.05.2023 Berlin, Metropol

02.05.2023 Hamburg, Uebel & Gefährlich

Tickets und weitere Infos beim Veranstalter unter www.schoneberg.de.

Am Freitag, 23. September, erscheint Matssons neues Album TOO LATE FOR EDELWEISS, ein Coveralbum, von dem es nun auch seine Version von Hank Williams‚ „Lost Highway“ zu hören gibt:

TOO LATE FOR EDELWEISS versammelt Home Recordings, die Matsson in Schweden und North Carolina nach einer 39-tägigen Tournee aufgenommen hat. Er sagte dazu bereits im Vorfeld: „Im letzten Jahr habe ich viel Zeit mit Touren verbracht, aber auch mit dem Schreiben und Aufnehmen eines Albums, auf das ich sehr stolz bin und das irgendwann das Licht der Welt erblicken wird. Aber in den wenigen Stunden zwischen den Reisen und Sessions, meistens in meinem Haus in Schweden und einem AirBnb in North Carolina, habe ich hier und da ein paar Covers aufgenommen. Oft als Reset-Knopf für mein eigenes Songwriting, um den Gaumen von meinem Strudel im Kopf zu reinigen, während ich Songs schrieb“.

Im Juli 2022 veröffentlichte Matsson bereits eine Coverversion des schwedischen Superstars Håkan Hellström mit dem Titel „För sent för Edelweiss“. Es folgten Aufnahmen von Lucinda Williams‚ „Metal Firecracker“, Yo La Tengos „Tears Are In Your Eyes“ und nun eben „Lost Highway“. „Als ich ein Teenager war, lieh ich mir in der örtlichen Bibliothek ein Hank-Williams-Album aus, und ‚Lost Highway‘ hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Bei vielen Vocal-Soundchecks im Laufe meiner Karriere habe ich Hanks Ratschläge gehört“, so Matsson.

Als Tallest Man On Earth veröffentlichte Matsson neben vier EPs bisher fünf Studioalben, zuletzt I LOVE YOU. IT’S A FEVERDREAM im Jahr 2019.

Die Tracklist von The Tallest Man On Earths TOO LATE FOR EDELWEISS: