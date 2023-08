9 Serien, auf die wir uns in der 2. Jahreshälfte 2023 freuen dürfen

Neben mehreren Spin-offs dürfen sich Serien-Junkies auf die neue Staffel von „Squid Game“ freuen.

Fast täglich erscheinen auf den bekannten Streaming-Plattformen zahlreiche neue Filme, Dokumentationen und Serien. Besonders von neuen Serien werden die Zuschauer:innen regelrecht erschlagen. Wer soll bei diesem Überangebot von neuen Shows, Spin-Offs und Prequels noch den Überblick behalten? Wir haben die wichtigsten Serienstarts und -fortsetzungen, die uns in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwarten, zusammengefasst.

1. „American Horror Story“ – Staffel 12 (ab 1. August bei Disney+)

Im Sommer dürfen sich Horror-Fans auf die 12. Staffel von Ryan Murphys und Brad Falchuks „American Horror Story“ freuen. Auch diese Season überrascht mit prominenten Gastauftritten. Zu Emma Roberts, die zum festen Stammcast der Serie zählt, gesellt sich in „American Horror Story: Delicate“ Reality-TV-Ikone Kim Kardashian. Zudem wurde Ende April 2023 bekannt, dass auch Model und Schauspielerin Cara Delevingne zum Cast von Staffel 12 gehören wird.

2. „Painkiller“ – Miniserie (ab 10. August auf Netflix)

„Painkiller“ wird als Miniserie ab dem 10. August auf Netflix verfügbar sein. Die sechsteilige Dramaserie behandelt die Ursachen und Folgen der Opioid-Krise in den USA. Diese fand ihren Ursprung Ende der 1990er Jahre und zeigt die Auswirkungen des zunehmenden Missbrauchs von Opioid-Schmerzmitteln. In den Hauptrollen werden Matthew Broderick und Uzo Aduba (bekannt aus „Orange Is The New Black“) zu sehen sein.

3. „Star Wars: Ahsoka“ – Staffel 1 (ab 23. August bei Disney+)

Die erste Staffel des Star-Wars-Franchises „Star Wars: Ahsoka“ gibt es ab dem 23. August auf Disney+. Im Fokus der Serie steht die beliebte Figur Ahsoka Tano, gespielt von Rosario Dawson. Die Zuschauer:innen werden auf die neuen Abenteuer und Herausforderungen mitgenommen, die sich die ehemalige Jedi-Ritterin nach dem Untergang des Imperiums stellen muss.

4. „One Piece“ – Staffel 1 (ab 31. August auf Netflix)

Die Realverfilmung des Animes startet ab dem 31. August auf Netflix. Für diese Adaption des Manga-Bestsellers von Eiichiro Oda holte sich Netflix Originalsynchronsprecher aus Deutschland und Japan mit an Bord. Im Mittelpunkt der ersten Staffel stehen die ersten elf Bände des Mangas, dessen erster Band im Jahr 1997 erschien. Die ersten zehn Folgen sind ab dem Sommer bei Netflix verfügbar. Dafür schlüpft Darsteller Iñaki Godoy in die Rolle der Hauptfigur Ruffy.

5. „Lupin“ – 3. Staffel (ab 5. Oktober auf Netflix)

Ab Herbst dürfen wir uns auf die neue Staffel der französischen Krimi-Serie „Lupin“ freuen, die im Januar 2021 auf Netflix angelaufen ist und auf Geschichten über den Meisterdieb Arsène Lupin basiert. Auch in der dritten Staffel begleiten wir den Dieb Assane Diop (gespielt von Omar Sy) dabei, seinen verstorbenen Vater zu rächen. Dafür kehrt der Untergetauchte nach Paris zurück und wird von der Polizei gejagt.

6. „Echo“ – Staffel 1 (ab 29. November bei Disney+)

Eine weitere Serie, auf die wir uns in der zweiten Hälfte des Jahres freuen dürfen, ist „Echo“. In der Marvel-Serie ist Alaqua Cox in der Hauptrolle als Maya Lopez zu sehen. Die Figur wird in der Marvel-Serie „Hawkeye“ eingeführt und behandelt die Geschichte rund um die taube, amerikanische Ureinwohnerin und Anführerin der „Tracksuit Mafia“. Die erste Staffel von „Echo“ wird ab dem 29. November bei Disney + verfügbar sein.

7. „The Walking Dead: Daryl Dixon“ – Staffel 1 (TBA)

Das Spin-off der Zombieserie „The Walking Dead“ wird voraussichtlich im Herbst beim US-amerikanischen Fernsehsender AMC erscheinen. Im Mittelpunkt steht der beliebte Charakter „Daryl Dixon“, gespielt von Norman Reedus. Die Serie wurde in Paris gedreht und handelt von Daryls Reise durch ein zerstörtes aber widerstandsfähiges Frankreich mit der Hoffnung wieder nach Hause zu gelangen.

8. „Haus des Geldes: Berlin“ – Staffel 1 (TBA auf Netflix)

Im Winter erscheint die erste Staffel von „Berlin“, das Prequel der Erfolgsserie „Haus des Geldes“. Nach dem Ableger von „Haus des Geldes: Korea“, produzierte Netflix nun die Vorgeschichte rund um den charismatischen, intelligenten Protagonisten „Berlin“. Verkörpert wird die Rolle des lebenslustigen Diebes von dem spanischen Schauspieler Pedro Alonso.

9. „Squid Game“ – Staffel 2 (TBA auf Netflix)

Ende Juni wurde die Besetzung der zweiten Staffel von „Squid Game“ bekanntgegeben. Wann genau die neue Staffel der koreanischen Serie auf Netflix erscheinen wird, ist allerdings nicht bekannt. Fans hoffen, dass die Fortsetzung der Erfolgsserie rund um die tödlichen „Kinderspiele“ noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen von „Squid Game“ sind bereits in vollem Gange.