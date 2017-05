The War On Drugs kommen im Herbst 2017 auf Tour nach Deutschland

Beim Record Store Day am 22. April konnte man „Thinking Of A Place“ auf Vinyl ergattern. Knapp eine Woche später ist der erste Song seit vier Jahren nun auch online zu hören und digital zu haben.

Aber The War on Drugs haben noch eine weitere Überraschung für die Fans: Die Band um Adam Granduciel wird im Herbst dieses Jahres für vier Live-Termine Halt in Deutschland machen. Klingt ganz so, als wäre ein neues, viertes Album zum Greifen nah.

03. Nov. – Köln, E-Werk

20. Nov. – München, Muffathalle

21. Nov. – Hamburg, Große Freiheit 36

22. Nov. – Berlin, Tempodrom

Fans, die sich für den Mailverteiler der Band angemeldet haben, erhalten einen frühzeitigen Zugang zum Ticket-Pre-Sale, der am 2. Mai startet. Der allgemeine Vorverkauf startet am 5. Mai 2017 um 10 Uhr auf der Homepage von The War On Drugs.