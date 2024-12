Playboi Carti rappt live 5 neue Songs – feat. Travis Scott & The Weeknd

Ob die Tracks auch auf seiner dritten Platte zu hören sein werden und wann diese erscheint, bleibt jedoch unklar.

Live nicht immer nur den bekannten Kram abspielen, sondern auch mal Neues wagen – so was in der Art muss sich wohl Playboi Carti gedacht haben. Denn auf dem Rolling Loud Festival in Miami legte er gleich fünf Live-Debüts hin. Bei dem Open Air trat der Jordan Terrell Carter, wie er bürgerlich heißt, am Sonntag, den 15. Dezember, als finaler Headliner auf. Grund genug für den 29-jährigen US-Rapper neben den Hits auch frisches Material auszuprobieren und dabei auch berühmte Gäste als Support dazuzuholen.

Ein 18-Track-Set mit Hits, Coversongs und Debüts

Gleich zum Beginn seiner Show brachte er ein bisher unveröffentlichtes Stück live auf die Bühne. Die Festival-Menge jubelte bereits gut hörbar – da gesellte sich zu dem Musiker aus Atlanta noch Travis Scott dazu. Der „FE!N“-Rapper war am Abend zuvor als Main-Act gebucht und nutzte nun seine Verlängerung der Zeit auf dem Open Air dafür, um seinen Kollegen bei dem Track zu unterstützen. Die Titel der anderen live gespielten neuen Songs: „COCAINE NOSE“, „WALK“, „DRUGS GOT ME NUMB“ sowie „LIE“. Letzterer führte erneut zu einem Live-Duett – und zwar mit The Weeknd als Cartis Gegenpart.

Neben dem Neuen bekam die Crowd auch Coversongs auf die Ohren. Playboy Carti gab seine Version von „Type Shit“ von Future & Metro Boomin zum Besten, aber auch Travis Scotts Hit „FE!N’“ sowie „CARNIVAL“ von ¥$ und „Timeless“ von The Weeknd.

Das ganze Set von Playboi Carti hier ansehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Playboi Carti: Setlist vom Rolling Loud Festival

„CRUSH“ (neu, feat. Travis Scott)

„COCAINE NOSE“ (neu)

„Type Shit“ (Future- & Metro-Boomin-Cover)

„H00DBYAIR“

„KETAMINE“

„EVILJ0RDAN“

„WALK“ (neu)

„Rockstar Made“

„DIFFERENT DAY“

„2024“

„FE!N’“ (Travis-Scott-Cover)

„Stop Breathing“

„CARNIVAL“ (¥$-Cover)

„Shoota“

„Timeless“ (The-Weeknd-Cover)

„DRUGS GOT ME NUMB“ (neu)

„Sky“

„LIE“ (neu, feat. The Weeknd)

Neues Material bald auf Albumlänge zu hören?

Es ist gut möglich, dass die neuen Tracks auf der nächsten Platte von Playboi Carti zu hören sein werden. Er kündigte bereits die dritte LP auf Social Media an. So sagte er da, dass der Albumtitel I AM MUSIC wäre und der Nachfolger zum 2020er Werk WHOLE LOTTA RED noch 2024 herauskommen würde. Im September diesen Jahres veröffentlichte er bereits die Single „All Red“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Single integrierte er jedoch nicht bei seinem Live-Set fürs Festival. Und auch konkrete VÖ-Infos zu seinem neuen Album fehlen bisher, auch wenn er immer mal wieder in den Socials Neues anteaserte und damit auch schon seine Fans auf die Palme brachte, weil keine weiteren Details folgten.